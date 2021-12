"Imao sam dva auta rabljena koja sam htio prodati, bila su na Njuškalu, no prodaja je išla jako slabo. Sreo sam prijatelja iz djetinjstva i on mi je rekao za Darka Matka, da se bavi otkupom automobila." Tako počinje priča jednog od prevarenih građana koji su pokušali prodati svoje rabljene automobile. U svim prevarama glavnu ulogu uvijek je imao isti muškarac, navodnog imena Darko Matko. Dvije njegove žrtve svoje su slučajeve prepričale za RTL-ovu Potragu želeći ostati anonimne, jer nisu sigurne s kim su se i u što uplele.

"Tisuću sam puta ponovila da mi je smiješno da jedan čovjek na takav način može pokupiti pet-šest automobila, ako ne i više, i preprodati ih kući koja legalno posluje. A ta autokuća, koja legalno posluje, preproda ih drugoj autokući koja legalno posluje. Pa sad ne znam tko je tu lud…", kaže jedna od prevarenih.

Osmero do desetero prevarenih

Na pitanje koliko je ukupno prevarenih, jedan od njih kaže kako ih je, koliko zna, osmero do desetero.

"Nije striktno svima uzeo automobile, nekima je uzeo novac. Znam čovjeka iz Novog Zagreba koji mu je dao 8000 eura u gotovini da mu doveze auto. Kao "ja ću od tebe kupiti auto - evo ti novci i auto stiže sutra, prekosutra". Taj auto nije nikad vidio", kaže sugovornik RTL-ove Potrage.

Oboje prevarenih sugovornika odlučili su prodati svoje automobile. Ona Smarta za gotovinu, on je Golfa i Renaulta htio zamijeniti za jedan noviji. Oboje su na preporuku došli do Darka Matka, čovjeka koji im je tvrdio da radi za banku koja otkupljuje stare automobile. Predali su mu svoje automobile kada im je rekao da ih vozi na procjenu. Prevarena sugovornica kaže da s Matkom nije potpisala ikakav kupoprodajni ugovor, niti punomoć.

"On je trebao, ja sam to tako doživjela, procijeniti auto, nama reći cijenu i u trenutku isplate novca, mi bi normalno potpisali kupoprodajni ugovor. A nisam mogla potpisati ugovor kad nisam dobila isplatu pa onda mi je bilo logično da ništa ne potpisujem dok ne dobijem novac", kaže.

'Vrhunski manipulira, pravi se da je imućan'

Prevareni muškarac o prevarantu kaže da "vrhunski manipulira" praveći se da je imućan i da radi s "pravim ljudima".

"Čovjek se vozi u automobilu od pola milijuna kuna, dolazi u skupoj garderobi, jednostavno ti dâ neki dojam", kaže.

Prevarenima je rekao da će ih isplatiti u dvije rate te im javio da je procjena veća nego što su očekivali. No, potom im se nije javljao mjesec i pol dana.

"Pitala sam u čemu je problem. Imali smo njegov kontakt. Rekao je da će novac biti isplaćen. Prva rata, 1300 kuna, sjela je tek početkom travnja, i to s privatnog računa. Ne čak njegovog, nego njegovog oca", kaže prevarena žena.

Zavlačio ju je s nekoliko uplata od po tisuću kuna, a u jednom trenutku dao joj zamjenski automobil. Priča prevarenog sugovrnika Potrage išla je malo drugačije.

"Misliš, sve je OK, dobio sam zamjenski automobil koji vrijedi više od moja dva. Voziš se, sve je OK, on te uporno zove, pita je li sve u redu s automobilom, treba li što i kaže da će uskoro doći novi automobil. S njim sam se dogovorio da dobijem drugo vozilo, da ga kupim od njega", kaže.

Policija tereti tri osobe za prevaru

A onda je uslijedio obrat.

"U lipnju sam primio poziv od nekog čovjeka kojeg uopće ne znam. Znao je da je zamjenski auto kod mene. Rekao sam da se baš vozim u njemu. Rekao je: "Dobro, osoba koja ga je rentala…". Tada sam shvatio da je auto rentan pod imenom Darko Matko, da se više ne plaća najam i da oni zahtijevaju da se vozilo vrati", kaže prevareni građanin.

Slučaj je prijavljen policiji koja je potvrdila da Matka terete za prevaru tri osobe, dok ostale slučajeve provjeravaju. Obaviješteno je i Državno odvjetništvo. No, oboje prevarenih kažu da ih, nakon prvotnih razgovora, kasnijue nitko više nije kontaktirao iz policije oko tog slučaja.

"Pokušali smo kontaktirati telefonom, mailom na koji sam slala dokazni materijal. Međutim, nitko me nije povratno kontaktirao, niti mi išta javio, apsolutno nikakvu informaciju. A najviše mi je smetalo što taj naš automobil nije nikome zaplijenjen, nego se i dalje vozi", kaže sugovornica koja je sve to saznala nakon privatne istrage.

Vidjela svoj automobil u oglasu autokuće

Vidjela je, naime, svoj automobil u oglasniku jedne zagrebačke autokuće koja ga je oglašavala kao automobil iz uvoza.

"Nazvala sam tu autokuću i pitala je li automobil još tamo. Rekli su mi da jest, ali da je već prodan i da netko treba doći po njega. Bilo je to u petak, a u ponedjeljak automobil više nije bio u toj autokući", ispričala je prevarena žena.

Vozilo je prodano ljudima u Zagrebu, koji ga i dalje voze. Drugi sugovornik Potrage jedan od svoja dva automobila pronašao je u jednom mjestu pokraj Virovitice. Kada je u lipnju tražio potvrde za thenički pregled, shvatio je da Golf više ne glasi na njegovo ime. Privatnim kanalima doznao je gdje je automobil i pojavio se čovjeku u dvorištu.

"Rekao je da je automobil kupio u autokući. Rekao sam mu da je to moj automobil i pokazao mu slike. Imao sam i rezervni ključ s kojim sam ga otključao. Čovjek se počeo tresti…", kaže.

U oba slučaja kupci su njihove automobile kupili u autokućama dobivši uz njih sve dokumente za koje je naknadno utvrđeno da su bili lažirani.

"Čovjek je rekao da je automobil kupljen od druge autokuće i da su to sve legalne transakcije, da su to firme sa OIB-om, direktorima, ljudima s imenom i prezimenom… Dao mi je račun od preprodaje, pokazao mi i transakciju gdje je prenesen novac i rekao da uopće nema pojma o tome da je taj auto ukraden, niti da je nečije vlasništvo. Tako da su oni to dobili kao legalan automobil u preprodaji", priča prevarena žena.

U autokućama kažu da ne znaju o čemu se radi

Novinarki RTL Potrage vlasnik jedne od spomenutih autokuća rekao je da Darka Matka zna već 15 godina.

"Stvarno ne znam o čemu se radi. Nisam sudjelovao u tim kupoprodajama, tako da pojma nemam ni o kojim automobilima se radi ni o ičemu", kazao je dodavši da je sve te poslove Darko Matko obavljao s njegovim kolegom, bivšim direktorom prodaje u njegovoj autokući.

Šef druge autokuće za RTL Potragu rekao je da te automobile nije prodavao dalje.

"Dogovor je bio da će taj Matko Darko donijeti dokumente, da su ti automobili regularni, sve kako treba. U međuvremenu bi on donio papire i to riješio. Međutim da toga nikad nije došlo", rekao je i dodao da takav tip poslovanja nije neuobičajen niti sporan.

"I prije sam dobivao automobile, nisam imao knjižicu odmah i ugovore, ali u dogovoru s čovjekom s kojim sam se dogovarao, to se realiziralo. Niti je to krivično djelo, niti je protuzakonito. Ali ovaj slučaj, konkretno njegov, je protuzakonit i sve je jedan vid prevare s njegove strane", dodao je vlasnik autokuće.

'Potpis na ugovoru može se lako lažirati'

Luka Dorić iz Centra za vozila Hrvatske kaže da je za promjenu vlasništva potrebno imati kupoprodajni ugovor i originalne prometne dozvole.

"To je dovoljno da bi se prenijelo vlasništvo na novog kupca u stanici za tehnički pregled. Naravno, ako su plaćena i ostala potrebna davanja", rekao je Dorić.

Od 2018. godine prodavatelj i kupac više ne idu javnom bilježniku. Sve se odvija u stanici za tehnički pregled u kojoj čak ne moraju biti prisutna oba potpisnika ugovora.

"Teoretski, netko može jako lako lažirati potpis na ugovoru ako ima prometnu od vlasnika i to je to. Stanica za tehnički pregled je dužna provjeriti, to jest, djelatnici su dužni provjeriti valjanost ugovora u smislu jesu li popunjeni sa svim ispravnim podacima. Ali, djelatnici nisu grafolozi da mogu utvrđivati je li netko falsificirao potpis na kupoprodajnom ugovoru ili nekakvom drugom dokazu o vlasništvu", pojasnio je Dorić iz Centra za vozila Hrvatske.

Profesor Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu, Ratko Horvat, ističe pak da je stanica za tehnički pregled, kao prva u lancu, dužna provjeriti dokumentaciju. U spomenutim slučajevima potpisi na kupoprodajnim ugovorima su falsificirani, dok su ostali podaci točni.