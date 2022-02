Ministar obrane Mario Banožić poručio je da je predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odgovoran za trošenje stotina tisuća kuna za obnovu državne vile Kovač na Hvaru.

S Pantovčaka su mu odgovorili podužim pismom i zahtjevom za pokretanjem istrage. Milanović, dakle, tvrdi da s obnovom koja se dogodila preklani nema ništa te da s njom nije bio upoznat. Upozorio je i na to da je upravo tada ministar državne imovine bio - Banožić. Traže se i točni podaci skupocjene obnove, a ministra Banožića naziva "ponavljačem i zlostavljačem hrvatskih časnika i vojnika". Naposljetku, odgovornim drži šefa Vlade, koji problem treba i riješiti.

U središtu skandala oko afere s raspolaganjem državnih stanova su Državne nekretnine koje su za RTL Danas poručile da rade prema "planu i programu, skladno zakonu".

Kako dalje navode, prema planiranom od prije četiri godine su u 2020. izvršeni građevinski radovi poput sanacije terase, u ukupnom iznosu od 190 tisuća kuna.

Navode i da je prema planu iz 2019. i 2020., u prošloj i pretprošloj godini u obnovu inventara utrošeno oko 170 tisuća kuna.

Đerek: 'Banožić je trebao to znati'

MORH je, pak, u kontekstu obnove vile Kovač prozvao i zviždačicu i bivšu zaposlenicu Državnih nekretnina, Maju Đerek.

"Gospodin Banožić je u to vrijeme obnove vile bio nadređen mojoj tadašnjoj šefici. U tvrtki koja upravlja vilom. U to vrijeme je bio ministar i trebao je to znati", poručila je Đerek za RTL Danas.

"Vezano za moje zviždanje ili ne, ja sam predala kaznenu prijavu jer je tvrtka koja je radila radove na vili dobila oko 28 poslova kod tvrtke Državne nekretnine i to otkad je direktorica tvrtke Renata Sabo, pa me čudi da to još nije ispitano", zaključila je.