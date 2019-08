DERANJE GOSTIJU NA POPULARNOM FESTIVALU NA NAŠEM OTOKU: OK, znamo da je piće skupo, ali da ovoliko koštaju voda i burek?!

Cijene na Zrću prilagođene su zapadnim Europljanima koji su primarna ciljana skupina potrošača, zarada se broji u milijunima

Na Zrću je je u tijeku Sonus festival u klubu Kalypso, traje gotovo tjedan dana, a ove godine okupio je svjetsku kremu takozvane underground mainstrem glazbe. Festival zatvaraju Ricardo Villalobos i Sonja Moonear, nakon što je kroz tri kluba i brodske partije prošlo sveukupno 70 izvođača, piše Jutarnji. Među njima su i legendarni Sven Väth, Derrick May, Henrik Schwart, Reiner Zonneveld, ali i naše gore list, Petar Dundov.

13 tisuća ljudi prošlo kroz festival

Procjenjuje se da je kroz festival prošlo do 13 tisuća ljudi, a oni su tamo definitivno puno potrošili, s obzirom na cijene.

U Novalji posjetitelji ne moraju brinuti ni za što. Smještaj im već na ulici nude lokalci na skuterima, a neki od njih usputno se bave i prodajom pića na plaži.

“Daj, dat ću ti svoj broj pa me samo zovi ako kamp ili bilo što drugo zatreba tebi ili nekome od tvojih prijatelja. Hej, samo da ti kažem da prodajem i cugu po plaži pa zovi ako treba. Imam mjesta u kampu i jeftini smještaj u sobama. Ako vidiš nekog turista s torbama, molim te da mi javiš, dođem odmah sa skuterom”, rekao je jedan Novaljanin novinarki Jutarnjeg.

Prodaju se baloni s plinom za nekoliko desetaka kuna, tetovaže u salonima s inače neobičnim radnim vremenom (rade od 17 do 20 pa od 23.30 do 6 ujutro).

Cijene prilagođene zapadnim Europljanima

Cijene na Zrću prilagođene su zapadnim Europljanima koji su primarna ciljana skupina potrošača. Cijena mrvicu varira, ali u većini klubova bočica vode stoji 30 kuna, a isto vrijedi i za sokove, dok je limenka pive 40 kuna. Viski, vodka ili gin su 35 kuna, a u kombinaciji sa sokom 45 kuna.

Ako želite nešto pojesti, platit ćete to pedesetak kuna. Taksi na relaciji Novalja-Zrće, udaljenost od dva kilometra, platit ćete oko sto kuna. No, valja naglasiti kako autobusne linije stalno voze pa vožnja taksijem nije nužna. Ipak, navodno postoje i taksisti koji se ne libe za vožnju do Zrća tražiti i do 600 kuna.

Burek 30 kuna?!

Cijene u supermarketima više su nego u ostatku zemlje, no ne drastično. Ipak, cijena Mlinarovog bureka koji se u Zagrebu prodaje za osam kuna, na festivalu košta čak 30, a radi se o istom pekarskom proizvodu iste franšize.

Jutarnji neslužbeno doznaje kako se tijekom Sonus festivala zarada broji u milijunima kuna. Bez obzira na to, mještani Novalje najradije bi da se festivali maknu iz njihovog gradića te vrše pritisak na organizatore.