"Skrenuli smo pozornost na činjenicu da znamo kako oko 200 hrvatskih plaćenika dolazi u Ukrajinu. Veleposlanik je informiran o nezakonitom djelovanju hrvatskog državljanina Denisa Šelera, koji je sudjelovao u borbama na jugoistoku Ukrajine 2015. godine i okuplja postrojbe hrvatskih plaćenika koje će biti poslane u Ukrajinu", otkrio je u četvrtak glasnogovornik ruskog ministarstva obrane, Igor Konašenkov nakon što je u ministarstvo na razgovor pozvan vojni izaslanik iz hrvatskog veleposlanstva u Moskvi.

Prozvani Denis Šeler, koji se iz Ukrajine vratio lani, nakon šest godina borbi na istoku Ukrajine, za RTL tvrdi da su mu takve prozivke smiješne.

"Glupost, kakvih 200 hrvatskih plaćenika u Ukrajini? To je apsurd, očito imaju bujnu maštu. Ne možete skupiti 200 Hrvata na Jelačićevu trgu koji bi prosvjedovali za povećanje plaća, kamoli da idu u drugu zemlju",rekao je Šeler i dodao da nitko nije išao u Ukrajinu u bilo čijoj organizaciji, ali niti "na svoju ruku".

Poziv ukrajinskog predsjednika

"Jedino što je postojao poziv ukrajinskog predsjednika da im se pridruže svi dobrovoljci iz drugih zemalja pa je tako par mlađih dečki krenulo, ali su ih vratili s granice. Za sada nemam informaciju da je itko od naših u Ukrajini", poručio je i dodao da je bilo nekoliko zainteresiranih za odlazak, ali im je poručio da "ne zna ništa o tome i da ne brije na to".

Volodimir Zelenskij zaista jest prije nekoliko dana pozvao dobrovoljce iz drugih zemalja da se pridruže ukrajinskoj vojsci. Osigurao im je zasebnu postrojbu i oružje, a poziv je obranio na društvenim mrežama. Šeler se komentirajući to, ponovno osvrnuo na ruske tvrdnje o hrvatskim "plaćenicima".

"To je bio otvoreni poziv, nema tu nikakve plaće. O kakvim plaćenicima ovi govore? To je smiješno", čudi se Šeler.

Politički motivi

Smatra da iza poziva hrvatskom vojnom izaslaniku u rusko ministarstvo obrane postoje određeni politički motivi.

"Hrvatska im je jako zanimljiva i misle da će napraviti neki pritisak na hrvatskog premijera. Hrvatska je poslala pomoć Ukrajini, odobrila je dolazak izbjeglica. Stali smo na stranu Ukrajine kao i cijela Europa te svijet. Rusi ovime žele potpiriti vatru i strašiti Hrvatsku. No informacija da je netko od naših otišao, glupost je, nonsense i iskreno mi je smiješno", rekao je Šeler.

On je dugo godina bio u Ukrajini, ali bez obzira na povratak u Hrvatsku, ostao je u kontaktu s Ukrajincima, pa je iz druge ruke prokomentirao stanje u toj zemlji.

"Rusija nije uspjela u naumu da u par dana osvoji zemlju, Ukrajinci pružaju veliki otpor. Koliko sam upućen, Rusi imaju velike gubitke i zadnja tri dana jedino što se događa je odmazda prema civilnom stanovništvu koje raketiraju topništvom", rekao je i dodao da je ponosan na "dečke u Ukrajini."

"I očekivao sam da će se dobro boriti, ali najviše me iznenadio narod, kako su se suprotstavili. Ranije sam skretao pažnju da ukrajinska vojska nije ona iz 2014. Sada je to druga priča, ulagali su u sebe osam godina i zato me ne iznenađuje otpor koji su pružili. Ali kako se narod organizirao… Malo sam se i ja iznenadio", zaključio je dragovoljac Šeler.

