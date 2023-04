Gostujući u N1 Studiju Denis Avdagić, vanjskopolitički analitičar, komentirao je curenje informacija iz Pengatona, aktualno stanje u Ukrajini i mogući odlazak premijera Andreja Plenkovića za kojeg je rekao da se u europskim krugovima i malo šire na njega gleda kao na kvalitetan kadar.

Objasnio je na koji način se bira šef NATO-a i da ga biraju sve članice saveza. Smatra kako je trenutak da na sam vrh NATO-a dođe osoba iz ovog područja kako bi imala bolje razumijevanje za ono kroz što je prošla srednja i istočna Europa i kroz što prolazi Ukrajina, piše N1.

Pričao je i o tome je li Plenković osoba koja bi odgovarala za tu poziciju. Kazao je da Plenković to apsolutno je te je odgovorio na pitanje je li premijer osoba koja je prihvatljiva cijelom tom bloku: "Apsolutno. Da li je prihvatljivo Amerikancima? Da. Onda vidimo zašto je nekome palo na pamet da priča o njemu”, kaže.

'On je mlad političar i da nema potrebe da naglo ode iz Hrvatske'

Napomenuo je da su neke stvari jasnije kad se uzme u obzir da je to jedan od lidera EPP-a.

Po njegovom mišljenju premijer bi mogao preuzeti i Europsku komisiju i objašnjava kako je on relativno mlad političar i da nema potrebe da naglo ode iz Hrvatske i podsjeća da bi s obzirom na ankete koje su objavljene mogao osvojiti još jedne izbore u Hrvatskoj bez problema.

"On je jedan od onih koji je dobar kadndidat za mjesto šefa NATO-a, kaže Avdagić.

Odlazak premijera u NATO

O odlasku premijera Andreja Plenkovića u NATO, Avdagić kaže da mu se čini da je ta stvar nabačena.

Dodaje kako ništa od tog nije novost i kako je činjenica da se u europskim krugovima i malo šire na Andreja Plenkovića gleda kao na kvalitetan kadar, kao na osobu koja ima određene diplomatske vještine, prilično veliko političko iskustvo i kao takav on je prihvatljiv za čitav niz nadnacionalnih funkcija.

"Prije svega mi u Hrvatskoj već dugo vremena razgovaramo o tome čeka li Plenkovića visoka fukncija na razini Europske unije", dodao je.

Rekao je kako je gledajući s tog aspekta, jasno je da s ulazi u spekulaciju tko bi mogao biti adekvatna zamjena i na čelu NATO-a. Dodaje da sad imamo trenutak u kojem moramo pronaći prihvatljivu osobu.

Curenje informacija iz Pengatona

Osvrnuo se i na curenje informacije iz Pengatona koje je sada aktualno.

Avdagić kaže da nikoga tko se bavi međunarodnom politikom nije iznenadilo ništa od onoga što je izašlo iz javnost. Nadodao je i što se tiče samog curenja podataka, moramo uzeti u obzir koliko je velik sigurnosni sustav u SAD-u. Mogućnost da se dogodi incident je prilično velika. Dodaje da je velik broj informacija šira javnost već ranije znala prije nego što se sve odvilo.

Dodaje kako nema ničeg novog i da smo samo sad dobili službeni diskurs koji potvrđuje sve ono što smo već znali.

Najzanimljiji detalj po njemu je izmjena dokumenta. Kaže da ima ruski potpis, ali napominje da to ništa ne mora značiti.

Situacija u Ukrajini

Komentirao je i situaciju u Ukrajini. Kaže da ne vidi spremnost za mirovne pregovore. “Imate jednu i drugu zemlju koja želi doći na svoje granice, bez obzira na to što nitko ne priznaje ove granice koje je Rusija proglasila, ali je dobvoljno za njih da ih oni priznaju. Meni se čini da je Putin voljan ratovati do onog trenutka dok ne dobije ono što želi. Da li će on prije toga pokleknut kao politički lider, hoće li netko u Rusiji reći sad je dosta ovog, to je neka druga priča”, kaže Avdagić.

Istaknuo je da je Putin slomio sav otpor u Rusiji. “Ovo je kao u najmračnije doba Sovjetskog Saveza”, kaže. Avdagić smatra da svi koji misle da se situacija može sad riješiti s mirovnim pregovorima ili je naivan ili traži svojih pet minuta medijskog prostora.

