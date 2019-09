DEMONTAŽA TOLUŠIĆEVE POLITIKE: Ministrica pod pritiskom malih OPG-ova napušta stari kurs, hoće li pasti i ključan zakon?

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković započela je razgovore s predstavnicima domaćih proizvođača koje je Tomislav Tolušić izbjegavao tri godine

Udruga OPG-a „Život“ okuplja oko 450 malih OPG-ova, poljoprivrednih proizvođača koji nastoje preživjeti u šumi kojekakvih propisa i neobičnih trgovačkih praksi i poticaja i podmetanja klipova svih vrsta. „Ima nas i ratara i stočara, neki imaju 50 hektara, neki manje. Svi ukupno imamo oko 25 tisuća hektara. Nešto malo manje od Agrokora. Ali oni su, izgleda, mnogo utjecajniji od nas.“, opisuje Udrugu koju vodi Jurica Ješinski, također vlasnik OPG-a.

Ovih dana, zajedno s Udrugom Krški pašnjaci, traži novi sastanak kod nove ministrice poljoprivrede, Marije Vučković. Tema: Zakon o državnom zemljištu. Žele je suočiti s činjenicom da nova raspodjela državnog zemljišta prema Zakonu koji je donesen u vrijeme ministra Tomislava Tolušića, i kojeg je on najavljivao kao veliko sređivanje „nereda“ u raspodjeli državne zemlje, zapinje u praksi diljem Hrvatske. „Jedino tvrtke iz Foretenova grupe, bivše Agrokorove tvrtke, dolaze do zemlje, a nama, malim proizvođačima – sto prepreka.“ Zalažu se i za mnogo oštriji porez na neobrađeno zemljište. To bi, po njihovom sudu, bio značajan pokretač za zemljište, da se potakne one koji ne žele obrađivati zemlju da je prodaju po “normalnim” cijenama ili daju u zakup.

Za novi sastanak tek očekuju termin, ali početkom rujna već su odradili jedan koji smatraju izuzetno uspješnim. Na Facebook stranici Udruge OPG-a Život i udruge Krški pašnjaci objavili su da su održali sastanak s ministricom, te da su uspjeli prolongirati primjenu Pravilnika o evidenciji upotrebe zemljišta i Uredbe o zakupu šumskog zemljišta. „Uspjeli smo odgoditi odluku o brisanju zemljišta za koje ne postoje uređene zemljišne knjige, te promijeniti uvjete plaćanja za šumsko zemljište za sve one koji nisu imali ugovore o pašarenju.“, objavljeno je sa strane udruga, a sa strane Ministarstva službeno nije objavljeno – ništa. O čemu se tu, zapravo, radi? I to su bili elementi Tolušiećevog projekta „uvođenje reda“ i brisanja „lažnih poljoprivrednika“.

Prolongirano brisanje zemljišta za godinu dana

Diljem Hrvatske poljoprivrednici koriste državno zemljište koje nije uređeno u zemljišnim knjigama, a Pravilnikom je određeno da se može koristiti zemljište samo sa suglasnošću upisanog vlasnika, odnosno, da se mora priložiti posjedovni list. „S nesređenim zemljišnim knjigama za mnoge parcele to je nemoguća misija. Postoje parcele na kojima je upisano i po 20 vlasnika, a nitko od njih ne vodi računa o parceli“, objašnjava Jurica Ješinski.

Sve su to, kaže on, htjeli objasniti ministru Tolušiću, ali on ih u tri godine svog mandata nikada nije primio. Ali je forsirao Pravilnik, Uredbu, Zakon o državnom vlasništvu. Njima je,kažu, bilo drago čuti da je ministrica Marija Vuković pristala promijeniti ono što je forsirao njezin prethodnik. Uspjeli su, kaže, prolongirati brisanje zemljišta koje koriste poljoprivrednici a koje nije sređeno u zemljišnim knjigama, s 31.12.2019. na 31.12. 2020., do kraja programskog razdoblja EU, kako se ne bi narušili poticaji i sredstva povučena iz EU fondova na temelju zemlje koja se koristi, i one iz sređenih zemljišnih knjiga i nesređenih.

Drugim riječima, mali poljoprivredni proizvođači stekli su dojam da im nova ministrica, koju se smatralo bliskom suradnicom Tomislava Tolušića, želi izaći u susret i da je spremna olabaviti „pravila“ koja su donesena u vrijeme Tolušića. No, iz Ministarstva poljoprivrede, iako nisu demantirali objave udruga nakon sastanka, malo drugačije interpretiraju „prolongiranje“. Točnije, ne žele ga priznati izrijekom.

„Nije točna informacija da je odgođena primjena Uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu RH jer su upravo sukladno toj Uredbi Hrvatske šume 6. rujna 2019. objavile javni poziv za kratkoročni zakup šumskog zemljišta. Kroz kratkoročni zakup šumskog zemljišta na dvije godine, država korisnicima želi osigurati pravnu sigurnost odnosno dovoljno površina za pašarenje (ispašu stoke) uz uvjet da posjeduju stoku i plate dosadašnje korištenje šumskog zemljišta.“, stoji u odgovoru iz Ministarstva poljoprivrede na upit Net.hr-a mogu li pojasniti po kojem su modelu obavili prolongiranje Pravilnika i Uredbe. Oko šumskog zemljišta, dakle, ne priznaju nikakve promjene. Ali za Pravilnik o evidenciji upotrebe zemljišta priznaju produljenje roka, ali ne žele reći do kada.

Priznata sporost u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa

„Vezano uz Pravilnik o evidenciji uporabe zemljišta, ističemo da je u ARKOD-u upisano privatno zemljište koje nema riješene imovinsko-pravne odnose te državno šumsko i poljoprivredno zemljište. Država je pokrenula postupke kako bi se riješili statusi poljoprivrednika koji koriste državno poljoprivredno i šumsko zemljište, a za privatno zemljište za koje ne budu riješeni imovinsko-pravni odnosi rok će biti produžen.“, piše u odgovoru iz Ministarstva poljoprivrede. Obrazlažu da ne odustaju od namjere da reguliraju privatno zemljište upisano u ARKOD (evidenciju zemljišta korištenog za poljoprivrednu proizvodnju, op.a.), već samo produljuju inicijalni rok „dok druga nadležna tijela (gruntovnice) ne provedu posebne postupke.

„Razlozi produljenja roka su prije svega dugotrajnost postupaka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa pri nadležnim sudovima i to na području cijele Republike Hrvatske, ne samo za krške pašnjake nego i otočne zajednice te sva ostala područja koja su suočena s istim problemom. Isto tako, namjera je kreirati stabilno okruženje kako bi poljoprivrednici mogli konkurirati na natječajima i koristiti sredstva EU fondova, čemu je preduvjet upravo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.“, napisano je u obrazloženju iz Ministarstva, u kojem se zapravo priznaje da ministrica Vučković ipak dramatično mijenja ploču u odnosu na svog prethodnika.

Tomislav Tolušić nikada nije htio ni čuti niti uvažiti argumentaciju da u Hrvatskoj postoji ozbiljan kaos u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, i za krške pašnjake i za zemljište uopće. Zapravo, forsirao je zakonsku regulativu koju „baza“ nije mogla izdržati. Sada postaje jasno da njegova zakonodavna regulativa ne uspijeva zaživjeti. Samo se to, izgleda, nastoji prikriti. Nova ministrica već razvlači jedan od njegovih ključnih pravilnika, pomiče rokove…ali kako je to moguće bez službenih objava izmjena Pravilnika?

„Nastavljam agrarnu politiku započetu s Tolušićem.“, bila je jedna od prvih izjava nove ministrice. Ali izgleda da potiho ipak pokušava popraviti ostavštinu svog prethodnika. Ili samo prolongirati probleme koji su se nagomilali? Možda ministrica samo nastoji smiriti masu domaćih OPG-ova, potencijalnih glasača? Prolongirati i mogući nemir do nekih drugih vremena.

No, činjenica je da oni nisu smireni niti utišani ovim „prolongiranjem“. Zanima ih i stožerni Tolušićev zakon, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, kojim je raspodjela državnog vlasništva prepuštena jedinicama lokalne samouprave, pa se diljem Hrvatske trenutno dijeli državna zemlja prema različitim kriterijima i vrlo često, ovisno o milosti lokalnih šerifa i neobičnim političko-poslovnim lobiranjima. I čekaju novi sastanak kod ministrice.