OČEKUJE SE I NIŽA KAMATA: Država ponovno pomaže pri otplati stambenih kredita na pet godina. Evo kada i kako se javiti

Riječ je o već poznatom i prihvaćenom programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN, pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina

Novim izmjenama zakona produljuje se trajanje subvencije za dodatnu godinu za svako dijete koje osoba ima u vrijeme prijave, a očekuje se i kamata ispod 2,9%. Početkom rujna svi mladi koji žele riješiti svoje stambeno pitanje imat će novu priliku ostvariti to uz subvencionirane stambene kredite, jednu od demografskih mjera kojima Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja već treću godinu za redom pomaže mladima da osiguraju svoj dom što je jedan od glavnih preduvjeta za planiranje budućnosti i ostanak u Hrvatskoj.

Riječ je ovdje o već dobro poznatom i prihvaćenom programu u sklopu kojeg država, odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te APN, pomažu pri otplati stambenog kredita pri kupnji stana ili kuće, odnosno pri otplati kredita za izgradnju kuće u trajanju od pet godina. Rok subvencije produžuje se za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Kako bi se mjera još dodatno poboljšala, ove godine izglasane su i izmjene Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojima se subvencija produljuje za dodatnu godinu dana po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.

U praksi to znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece pri prijavi, subvencija umjesto pet trajati sedam godina, a ako dobiju još jedno dijete subvencija će trajati ukupno devet godina.

U dvije godine provođenja odobreno 5300 subvencioniranih kredita

Trenutačno je u tijeku poziv za prijavu kreditnim institucijama, a početkom kolovoza bit će objavljena lista onih s kojima će biti sklopljen ugovor te u koje će se građani moći prijaviti, kao i po kojim kamatama u kunama i eurima će se davati subvencionirani krediti. Dobra je vijest da se ove godine očekuje i niža kamata – ispod 2,9 posto. Javnost je ovu mjeru već prepoznala kao kvalitetnu, a o uspješnosti najbolje govori činjenica da je u dvije godine provođenja odobreno 5300 subvencioniranih kredita.

“Slušamo građane i dodatno poboljšavamo i prilagođavamo mjere prema njihovim potrebama. Govorimo ovdje o 5300 mladih ljudi koji su si na ovaj način osigurali svoj dom, a u tim domovima do sada je rođeno je 700 djece. Ovo je konkretna demografska mjera s mjerljivim rezultatima koju ćemo provoditi i 2020. godine. Pozivam sve zainteresirane građane da na vrijeme počnu pripremati potrebnu dokumentaciju, no naglašavam da nema potrebe za panikom jer će svi koji se prijave i budu imali svu potrebnu dokumentaciju, subvenciju i dobiti, a natječaj će trajati najmanje tri tjedna”, istaknuo je ministar Predrag Štromar.

Uvjeti natječaja

Na natječaj će se moći prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Sve informacije o načinu prijave te potrebnim dokumentima mogu se pročitati na stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama: apn.hr/subvencionirani-stambeni-krediti/put-do-kredita.