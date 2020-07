DEMOGRAFIJA NA VRBOVSKI NAČIN: Grad dodjeljuje 100.000 kuna mladim obiteljima za doseljenje, ali to nije sve. Bit će i posla

Osim što već drugu godinu zaredom dodjeljuje 100.000 kuna mladim obiteljima za kupnju nekretnine, Grad Vrbovsko će ove godine sufinancirati uređenje kuća te ostanak u tom kraju, a bit će spremni i poljoprivredni poticaji u obliku sadnica i sjemena

Grad Vrbovsko, na pola puta između Zagreba i Rijeke, već drugu godinu zaredom sa 100.000 kuna potiče demografsku obnovu i doseljavanje mladih obitelji. Uz davanje nepovratnog novca za kupnju i preuređenje nekretnina, gradske vlasti potiču i obrađivanje zapuštenih polja. Zasad su poticaje iskoristile dvije mlade obitelji, od kojih je jedna 12-eročlana obitelj Majić iz Solina.

“Čuli smo da grad daje poticaje, onda smo došli vidjeti kako bi to bilo živjeti ovdje, kakvo je to mjesto, odgovara li onome što smo željeli, i bili smo oduševljeni”, pojasnio je Ivo Majić te dodao da čeka raspisivanje natječaja kako bi kupio kuću: “Bez tog novca, to bi već bio problem: bez obzira što imaš kuću, ne možeš živjeti u njoj jer je prehladno, ovako imamo neki početak uređenja kuće.”

Poticanje poljoprivrede

Gradski poticaji će biti dodijeljeni i ove jeseni i to ne samo za kupnju kuće. Uz 100.000 kuna po obitelji za tu namjenu, bit će spremna još dva natječaja.

“Jedan za one koji su kupili kuću u posljednjih pet godina na području grada Vrbovskog i to 100.000 kuna za pet obitelji, znači 20.000 kuna i drugi za one koji žele preurediti svoj stambeni prostor, to su mlade obitelji do 45 godina”, rekla je za Dnevnik.hr pročelnica Marina Tonković.

Oni koji se dosele neće biti besposleni. Grad je ovog proljeća mještanima podijelio sadnice krušaka i jabuka, a poljoprivredna se poizvodnja već neko vrijeme potiče dijeljenjem sjemenskog krumpira. “Ja nisam sadio krumpir godinama jer nisam vidio interes, a sada vidim budući da je grad ponudio”, rekao je Željko Štiglić iz Vrbovskog.

Grad očekuje oko 60 tona krumpira ove godine, a on će završiti u loncima mještana i pojedinih ustanova. “Podijelit će se i osnovnoj školi, vrtiću, a vjerojatno će se dio i plasirati na našoj novoj tržnici”, poručila je Nikolina Osojnički, direktorica komunalca.

Strogi uvjeti natječaja

Iako su se prošle godine prijavile svega dvije obitelji, gradonačelnik Dražen Mufić ne misli da se radi o slabom odazivu, već o striktnim odlukama u natječaju kojima se sprječava manipulacija. “Prošle godine smo imali dvije obitelji, ove godine raspisujemo još jedan natječaj. Uvijek je dobro dobiti kvalitetnu obitelj, da odlukom pogodimo ono što bi željeli”, istaknuo je Mufić te dodao da je važno da doseljene obitelji budu kreditno sposobne i da mogu kupiti nekretninu vrijednosti između 200 i 300 tisuća kuna.

Domaće je stanovništvo, pak, jedva dočekalo poticaje za poljoprivredu. “U ovoj koronakrizi smo im to omogućili. Odazvalo se više od 800 obitelji i podijelili smo više od 22 tone krumpira. S tom mjerom nastavljamo i dalje. Posadili smo tri tone krumpira na šest hektara”, zaključio je Mufić.