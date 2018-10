Demanti članka: ‘OVDJE GA ZOVU LUDI AMERIKANAC, ALI NEĆE ODUSTATI OD OSVETE: Za poslovati u Hrvatskoj ti moraš ući u mafiju’

Sukladno Zakonu o medijima (“Narodne novine”, broj 59/04, 84/11 i 83/13 – u nastavku ZM) podnosi se zahtjev za ispravak netočnih i nepotpunih informacija u ime naše stranke gosp. Davora Buljana, objavljene dana 01. listopada 2018. godine na portalu net.hr na web stranici https://net.hr, u rubrici hrvatska danas pod naslovom OVDJE GA ZOVU LUDI AMERIKANAC, ALI NEĆE ODUSTATI OD OSVETE: ‘Za poslovati u Hrvatskoj moraš ući u mafiju’.

U naslovima i podnaslovima kao i u tekstovima objavljenog članka navedene su sljedeće netočne informacije:

“…odvjetnik Buljan ga je izigrao i ostao mu dužan 87.500,00 dolara. Za poslovati u Hrvatskoj ti moraš ući u mafiju jer ovdje jedino mafija radi i posluje, oni ne daju nikome naprijed. Kontaktirao sam odvjetnika Buljana, a on je govorio da će on sve srediti preko nekih svojih ljudi u Fondu za privatizaciju… Dolazio sam ja na sastanke s njim u Hrvatsku. I naruči me on u Zadar, ja dođem, a on kaže da je u Zagrebu na sastanku, pa ja doputujem u Zagreb, a on mi kaže da je u Ogulinu. Prevalim toliki put i onda ga ni ne vidim. Prije nego što smo tužili, razvlačio nas je Buljan godinu i pol. Pretpostavljam da je on preko svojih veza uspio odgoditi postupke. Kako više od dvije godine nisam mogao doznati što se događa s predmetom obratio sam se američkom veleposlanstvu koje je poslalo upit i tako sam doznao da je njegov predmet stajao u ladici tri godine. Nevjerojatno je koliko je on bio zaštićen… Toliko je sve bilo umreženo. U međuvremenu BUljana su tužili i neki drugi klijenti koje je zastupao, poput vlasnika tvrtke “Kiim Plovila” iz Trbovlja u Sloveniji koji su 2000. godine po njegovoj uputu platili tvrtki Medial.com 600.000,00 njemačkih maraka. U tom postupšku tužiteljstvo je odustalo od progona. Poznatog zadarskog odvjetnika…porezna uprava teretila je za utaju poreza od 1,5 milijuna kuna. Meni je Buljanova kći isplatila 45.000,00 eura. Ona se doista trudila da vrati dio očevog duga”.

Odlučno se niječe istinitost gore citiranih navoda objavljenih po kazivanju gosp. Ljubičića.

Umirovljeni odvjetnik Davor Buljan u cijelosti je podmirio svoje dugovanje prema Anti Ljubičiću. Da je u cijelosti namireno dugovanje proizlazi iz iskaza koji je pod prisegom pred Općinskim sudom u Zadru dao odvjetnik Ante Ljubičić kao i iz Sporazuma o namirenju, zatim iz potpisane Potvrde o namirenje te iz specijalne punomoći ovjerene po javnom bilježniku upravo od strane Ante Ljubičića. Osim potvrde da je u cijelosti namiren Ante Ljubičić je potvrdio kako nema interesa za daljnjim procesuiranjem gosp. Davora Buljana. Također na zahtjev upravo Ante Ljubičića, Općinski sud u Zadru obustavio je ovršni postupak protiv Davora Buljana radi naplate istog duga.

Isplatu dugovanja je izvršila odvjetnica Ana Buljan kao jedna od odvjetnika Davora Buljana i to iz sredstava gosp. Buljana, a postupajući po nalogu svoje stranke. Činjenica da je potraživanje u cijelosti podmireno nije bila sporna do trenutka dok novčana sredstva nisu isplaćena gosp. Ljubičiću. Nakon što je primio isplatu po dogovoru Ante Ljubičić je istupio u medije demantiranim člankom.

Dakle neistiniti su navodi da Davor Buljan ima ikakvih dugovanja prema Anti Ljubičiću, a eventualni drugi poslovni neuspjesi gosp. Ljubičića u Republici Hratskoj – uz koje se u demantiranom tekstu vezuje iznos od dva milijuna kuna za koje je navodno prevaren, gospodinu Buljanu nisu poznati.

Nadalje, neistinito se u demantiranom tekstu umirovljeni odvjetnik Davor Buljan spominje u kontekstu mafije. Davor Buljan nikada ranije nije osuđivan te jedina presuda kojom je oglašen krivim jest presuda u predmetu s gosp. Ljubičićem.

U ovom kontekstu je objavljena i nepotpuna informacija da je gosp. Buljana “porezna uprava teretila za utaju poreza.” Naime pravomoćnom presudom Općinskog suda u Zadru Davor Buljan je pravomoćno oslobođen od svake optužbe jer je utvrđeno kako nije počinio navedeno kazneno djelo u svom poslovanju.

Posebno se ističe kako su neistiniti navodi da bi Davor Buljan koristio bilo kakve veze u pravosuđu. Upravo suprotno proizlazi iz presude kojom je gosp. Buljan oglašen krivim te sve druge posljedice iz takve presude.

Neistiniti su navodi da bi predmet Davora Buljana bio “u ladici tri godine”, odnosno da Ante Ljubičić “više od dvije godine nije mogao doznati što se s predmetom događa”. Notorna je činjenica da je Ante Ljubičić kao oštečenik osobno te preko svog odvjetnika imao pravo uvida u spis i to svakog radnog dana u pisarnici Općinskog suda u Zadru. Stoga, da je gosp. Ljubičić pokušao dobiti saznanja o stanju spisa i tijeku postupka bio je na to ovlašten kao i svaki drugi građanin. Ukoliko je u tome bio onemogućen imao je mogućnost obratiti se predstavkom na rad sudskih službenika što indikativno nikad nije učinio.

Kako je umirovljeni odvjetnik Davor Buljan ispunio svoju obvezu prema Anti Ljubičiću, ovim se ispravkom ukazuje na netočnost i nepotpunost informacija koje je Ante Ljubičić iznio u javnost putem medija, a što je i do sada činio učestalo te je istupanje u medije postalo obrazac ponašanja dotičnog gospodina. Međutim, a obzirom da je gosp. Buljan svoju obvezu prema Anti Ljubičiću u cijelosti ispunio, odlučio je stati na kraj ovakvom postupanju i dugogodišnjem blaćenju svog imena. Za istaknuti je kako do dana ispunjenja svoje obveze i potpunog obeštećenja Davor Buljan nije htio istupati u medije unatoč nizu neistina iskazanih na njegov račun.

Ovaj ispravak se objavljuje sukladno odredbi čl. 40. st. 1. Zakona o medijima (“Narodne novine” broj 59/04, 84/11 i 83/13) u svrhu ispravljanja netočnih i nepotpunih informacija, kako se šutnja u ovom slučaju ne bi shvatila kao priznanje navoda iz demantiranog teksta kao što je do sada bio slučaj. Drugi odgovarajući postupci pred nadležnim tijelima također će biti pokrenuti.