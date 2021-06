Delta soj virusa SARS-CoV-2 prošloga je tjedna pronađen u šest uzoraka iz Međimurske županije, 19 iz Šibensko-kninske te jednom u Zagrebu, a sumnja se da je prisutan i u Zadarskoj županiji - rečeno je u jutrošnjoj emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog'. Što se tiče delta soja, epidemiologinja Iva Pem Novosel iz HZJZ-a rekla je kako u Hrvatskoj još nema velikog broja slučajeva te da se i dalje 80 posto sekvencioniranih uzoraka odnosi na alfa soj.

'Tko dolazi na cijepljenje neka se oboruža strpljenjem'

Ona je najavila i cijepljenje bez poziva, odnosno bez najave, danas od 9 do 15 sati te sutra i u srijedu, također dvokratno u HZJZ-u u Zagrebu, dok sam Grad Zagreb organizira cijepljenje od sutra do kraja tjedna. Zbog vrućine je predviđeno da od 9 do 11 dođu stariji građani, koji imaju prednost ako bude veći broj ljudi. Ljudima koji će doći na cijepljenje preporučila je da ponesu bočicu vode i nešto što ih može zaštititi od sunca.

"…I da se oboružaju strpljenjem, ali očekujemo da će ići glatko", dodala je Pem Novosel.

Ako se procijeni da je previše ljudi, one koji neće moći danas obaviti cijepljenje zamolit će da dođu sutra ili preksutra, odnosno do kraja tjedna u gradski Zavod.

U potpunosti cijepljeno 32 posto odraslih

Do sada je prvom dozom cijepljeno 1.477.000 ljudi, odnosno 40 posto odraslog stanovništva, a potpuno je cijepljeno 1.069.000 ljudi ili 32 posto odraslog stanovništva.

U Zagrebu je cijepljenje bez zakazanog termina moguće od sutra do petka od 8 do 12 i od 14.30 do 19 sati na punktovima u Domu sportova, Gimnaziji Lucijana Vranjanina i Srednjoj tehničkoj školi Jelkovec u Sesvetama. Cijepi se Pfizerom, a mogu doći samo ljudi koji nisu primili prvu dozu, rekla je zamjenica ravnatelja zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Sandra Šikić.

Dodala je kako će tijekom srpnja i na Zagrebačkom velesajmu biti moguće organizirati cijepljenje bez najave, ali tek nakon što procijepe ogromne količine drugih doza.

"Nedvojbeno je da će se pojavljivati i nove varijante virusa, to je prirodan proces, a cijepljenje je jedina prava preventivna metoda u borbi protiv ove bolesti", rekla je Šikić.

Dosad izdano 250.000 digitalnih covid-potvrda

Direktorica prodaje Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD) Adela Jelinek Bišćan rekla je kako je do danas izdano više od 250.000 digitalnih Covid-potvrda hrvatskim građanima. Potvrde se izdaju za cijepljenje, testiranje ili preboljenje.

"Sa sve tri vrste potvrda građani mogu prelaziti granicu ili će moći ući na različita događanja", rekla je Jelinek Bišćan.

Aplikaciju za testiranje valjanosti potvrde dosad je preuzelo oko 9500 ljudi, od kojih u Hrvatskoj oko 8500.

"Kad vam dođe osoba na ulaz, jednostavno se pokrene aplikacija, kliknete na gumb 'skeniraj', potvrda se skenira, i ako je valjana, onda ćete vidjeti zeleni ekran, a u slučaju da je potvrda istekla ili da nije valjana, pokazat će se crveno", objasnila je Jelinek Bišćan u emisiji 'U mreži Prvog'.