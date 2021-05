DELOŽIRANA OBITELJ NA OKUPU, NOVI VLASNIK KUĆE U ZAPREŠIĆU ‘POVUKAO’ ZAŠTITARE: ‘Morao sam, inače bi eskaliralo’

Obitelj je bila deložirana prije dva tjedna, ali u međuvremenu su ponovno provalili u kuću koja zakonski više nije njihova

Tri dana trajala je drama u Zaprešiću, u Ulici Rude Bosaka, gdje je obitelji Strjački prijetila deložacija iz kuće koju su izgubili ovrhom. Miljenka Strjački, 65-godišnjakinja i onkološka bolesnica nije željela izaći iz kuće, dok je njezin mlađi sin privremeno kod djevojke, suprug spava u kamionu, a stariji sin, snaha i unuk borave kod susjede.

Nakon što je 72 sata provela u kući sa zaštitarima koje je unajmio novi vlasnik kuće, Željko Turić, vlasnik tvrtke Severitas, Miljenka Strjački od subote je ponovno sa svojom obitelji. No, usprkos tomu njihova je sudbina neizvjesna jer su u kući isključeni struja i voda. Obitelj je iz kuće bila deložirana prije dva tjedna, ali u međuvremenu su ponovno provalili u kuću koja zakonski više nije njihova.

KRAJ DRAME U ZAPREŠIĆU: Deložirana obitelj može odahnuti – zaštitari otišli iz kuće, otac i sin došli do majke; ‘Prljava je to igra’

‘Provalili su u dom koji više nije njihov’

Dok je Miljenka Strjački bila u kući sa zaštitarima, građani su se spontano okupili ispred kuće dajući podršku obitelji. Turić je tada odlučio povući zaštitare s mjesta događaja.

“Morao sam povući zaštitare da ne dođe do eskalacije sukoba. Kao što se moglo vidjeti na snimkama, 30-ak ljudi je preskočilo ogradu te su im govorili: “Hoćeš me lupiti, ajde”. Policija, koju sam pozvao zbog skupa i možebitnog narušavanja javnog reda i mira, sve je to mirno promatrala. Ista policija koja je prije dva tjedna Strjačke deložirala po odluci suda. Kakva se to pravna poruka šalje svim drugim građanima koji uredno otplaćuju svoje rate kredita? Strjački su provalili u dom koji više nije njihov i za koju su posljednje rate kredita platili prije desetak godina. U kući ih troje prima plaću. Provalili su i nitko im ništa ne može”, kazao je Turić za Jutarnji list.

Obitelj deložirana, ali majka se vratila u kuću

On je protiv Strjačkih podnio kaznenu prijavu za provalu i tvrdi da mu nije jasno čemu sve to što se dogodilo.

“Na dražbu za kupnju stana mogao se javiti bilo tko. Minimalni iznos određuje sud, a s obzirom na to da se na dražbu uvijek javi od 15 do 20 ljudi, vrijednost nerijetko dosegne puni iznos. A kad je nekretnina komplicirana, cijena bude nešto manja, ali ta se razlika brzo istopi jer, evo, skoro tri godine ne mogu raspolagati nekretninom koju sam kupio, troškovi se gomilaju, deložacija košta”, rekao je Turić za Jutarnji list.

Nevolje obitelji Strjački počele su 2007. godine kad su kod RBA zadruge digli 120.000 eura kredita, a nakon ovršnog postupka, koji je pokrenula RBA zadruga, kuća je bila prodana. Uspjeli su odgoditi nekoliko deložacija, ali su 23. travnja ipak deložirani. Potom se Miljenka Strjački vratila u kuću i promijenila brave nakon čega je uslijedila trodnevna drama, privremeno okončana u subotu.

