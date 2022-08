Pola godine općina Đelekovec kod Koprivnice tražila je obiteljskog liječnika nakon što je prošla liječnica otišla na specijalizaciju, a ovaj tjedan se na natječaj konačno javila Tihana Kuljiš. Općina je kao poticaj nudila godišnji bonus na plaću od 30 tisuća kuna, no za mladu liječnicu presudno je bilo nešto drugo.

Prilika da se više baviš pacijentima

''Ovakva sredina daje priliku za nešto bliži odnos liječnika i pacijenta. Manja je ambulanta i zato je to dobra prilika za učenje i daje više vremena za bavljenje pacijentima nego što bi imala da sam ostala u Zagrebu. Sam financijski značaj nije bilo prioritetan više mi je značilo što mi je to pokazalo koliko je općini bitno da im dođe liječnik. Vijest se proširila da sam ja došla, da ambulanta neće biti prazna i većinski su me dobro prihvatili, pozitivan je dojam'', rekla je za RTL Kuljiš, kojoj je ovo prva ordinacija.

"Naravno da smo se bojali kad se uvijek priča da nema liječnika i onda taj strah di ćemo i kuda ćemo, po gradu su ordinacije pune, tako da smo sretni'', komentirala je Jelena Sabolić iz Đelekovca. ''Ovdje nam je i bliže kao prvo , imamo dobre usluge i vađenje krvi i ne trebamo u grad u Koprivnicu'', izjavila je Vesna Ocvirek iz Đelekovca.

'Izdvojili smo koliko smo mogli'

Na čelu općine od oko 1300 stanovnika je najmlađa izabrana načelnica, a osigurati liječnika na duže vrijeme bio joj je jedan od najbitnijih zadataka.

''Iznenadilo me što nije bilo prijelaznog razdoblja, što nismo morali tražiti zamjene i što se liječnica nova odlučila doći odmah nakon ove prijašnje. 30 tisuća kuna za nas je značajno i toliko smo trenutno mogli izdvojiti s obzirom na financijsku situaciju ali nadamo se da će s vremenom taj iznos moći povećati'', kazala je Lara Samošćanec, načelnica Općine Đelekovec.