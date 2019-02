DEKANICA FILOZOFSKOG FAKULTETA O LAŽIRANJU DIPLOMA: ‘Trebamo provjeriti oko 10.000 diploma’

‘Dobili smo na provjeru jednu regularnu diplomu i jednu krivotvorenu, koje su izdane s razlikom od mjesec dana i na njima je vidljiva razlika po izgledu. Kako to nitko nije uočio – to pitajte nekoga drugoga, a ne mene’, kazala je dekanica Filozofskog fakulteta u Zagrebu Vesna Vlahović Štetić

Dekanica Filozofskog fakulteta u Zagrebu Vesna Vlahović Štetić kazala je kako na tom fakultetu moraju provjeriti autoetničnost oko 10 tisuća diploma. Nakon što je nedavno u Ministarstvu zannosti i obrazovanja otrkivena djelatnica koja je ondje radila s krivotvorenom diplomom, ministrica Blaženka Divjak zatražila je provjeru diploma svih zapsolenih u sustavu obrazovanja, njih oko 90 tisuća. Jučer je, pak, objavljena vijest da su otkrivene tri lažne diplome Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od kojih je jednu još 2000. godine lažirao profesor u jednoj gimnaziji i na taj način punih osamnaest godina predavao učenicima.

Ministrica Divjak jučer je naavila da će svi za koje se provjerom utvrdi da su krivotvorili diplome dobiti izvanredni otkaz.

‘Kako nitko nije uočio krivotvorene diplome?’

Gostujući na televiziji N1, dekanica Filozofskog fakulteta u Zagrebu kazala je da ne zna koliko ravnatelji (škola) imaju diploma i koliko imaju uvida u to kako diplome izgledaju, ali da su ove otkrivene, a krivotvorene odmah uočljive.

“Izgledaju tako da imaju neodgovarajući žig, neke od njih pisane su fontom koji mi ne koristimo, logo fakulteta i sveučilišta nisu tamo gdje trebaju biti, na jednoj je krivotvoren moj potpis… To mi je jasno da ravnatelj ne zna, ali mogu se usporediti s našim postojećim diplomama. Dobili smo na provjeru jednu regularnu diplomu i jednu krivotvorenu, koje su izdane s razlikom od mjesec dana i na njima je vidljiva razlika po izgledu. Kako to nitko nije uočio – to pitajte nekoga drugoga, a ne mene”, kazala je Vlahović Štetić.

‘Moramo provjeriti oko 10.000 diploma, to je velika brojka’

Na njenom fakultetu valja provjeriti čak 10 tisuća diploma.

“Mi računamo da je od tog broja sigurno 10.000 diploma koje trebaju doći na Filozofski fakultet. Teško je znati, nisu svi ljudi koji su diplomirali na Filozofskom fakultetu zaposleni u sustavu obrazovanja, ali procjena je 10.000 diploma i to je velika brojka”, kazala je te dodala da Fiozofski fakultet dosad nije dobivao anonimne dojave za pojedine djelatniek za koje se sumnja da su lažirali diplome.

“Mi od škola dobivamo službene zahtjeve da se neka diploma provjeri, dobivali smo ih i od drugih institucija i dobivamo ih izvana. Sad smo dobili te školske i mi to pregledavamo, odgovaramo školama, provjeravamo i nakon toga obavještavamo DORH”, kazala je dekanica Vlahović Štetić za N1.

