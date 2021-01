DEKANICA ADU-A OTKRILA – DOSAD 17 PRIJAVA, JEDNA I PROTIV PROFESORICE: ‘Lagala bih da kažem da nisam imala pojma’

‘Načujemo ili doznamo nešto, ali ne možemo ništa. Moramo imati konkretnu prijavu, ime i prezime i osobu koja će stati iza te prijave. Temeljem ‘čula samš’, a osoba se ne želi uključiti i reći, mi ne možemo ništa’, kaže dekanica ADU Franka Perković Gamulin

Nakon što su se s mučnim pričama javile brojne studentice glume i glumice konkretno govoreći o seksualnim zlostavljanjima koje su doživjele na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, dekanica Franka Perković Gamulin otvorila je nekoliko sigurnih kanala za prijave zlostavljanja.

Gostujući u RTL Direktu kazala je da je dosad primljeno 17 prijava.

Većinom se javljaju bivše studentice i studenti

“Neke se tiču istih nastavnika, od toga sedam potpisanih, a deset anonimnih. Dio prijava se odnosi na četvero nastavnika odnosno nastavnice koji su zaposleni na Akademiji, a ostali se odnose na umirovljene, čini mi se dvije prijave, a po jedna na pokojnog profesora i jednog bivšeg vanjskog suradnika”, kazala je Perković Gamulin.

Većinom se, kaže, javljaju bivši studenti i studentice.

“Čini se da smo otvorili jedan dobar kanal, da ljudi imaju povjerenja u nas i da su tako spremni iznijeti svoje priče. A one su u rasponu koje ja, kao laik, mogu kategorizirati možda kao vjerojatno teško djelo u smislu seksualnog zlostavljanja do različitih oblika diskriminacije i uznemiravanja, a to možda i najčešće”, rekla je.

‘Mislim da će se neke stvari dogoditi’

Na pitanje što će biti s tim prijavama, Perković Gamulin kaže da će učiniti sve ono što je zakonski omogućeno.

“Javila se i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Sutra imamo sastanak, dala nam je potpunu podršku, a ona nam je potrebna jer ne poznajemo sve pravne procedure dobro. Javila i gospođa iz policije. Osjećam da svi imaju potrebu da pomognu i podrže ovu akciju. Postoji problem pravosudnog sustava koji je takav kakav je, ali mislim da će se neke stvari dogoditi”, smatra dekanica Akademije dramskih umjetnosti.

Odgovorila je i na izravno pitanje je li znala što se događa na Akademiji.

“Lagala bih da kažem da nisam imala pojma. Sjećam se kao studentica jedne priče. Ta priča sada nije prijavljena, bilo je to 90-ih i nikome od nas nije padalo da se takve stvari prijavljuju. Svi smo imali osjećaj da ćemo biti ismijani. Što se tiče seksualnog uznemiravanja, toga ima u svakom segmentu društva pa tako i kod nas. Mi nismo prisutne bile u tim trenucima da bismo mogle reagirati”, kazala je.

‘Načujemo nešto, ali ne možemo ništa’

“Načujemo ili doznamo nešto, ali ne možemo ništa. Moramo imati konkretnu prijavu ime i prezime i osobu koja će stati iza te prijave. Temeljem “čula sam”, a osoba ne želi se uključiti i reći, mi ne možemo ništa.”, dodala je.

Dekanica Perković Gamulin vjeruje da će se inicijativa ‘Nisam tražila’ proširiti i na druge profesije.

“Javnost ima sliku o našem poslu kao oni se ponašaju manje prihvatljivo nego što to uobičajeno i iznenade se da to ipak nije tako. Sigurna sam da ovaj problem postoji i u korporacijama i u medijima, da postoji svugdje”, kazala je dodajući da je priča o seksualnom zlostavljanju krenula od glumica jer one imaju poziciju u društvu i “vidljive” su pa i mediji odmah reagiraju.

Upitana hoće li se ovime nešto promijeniti, Perković Gamulin kazala je kako vjeruje da hoće.

“Ali pod uvjetom da se cijela ova akcija ne pretvori u linč. Treba biti jako pažljiv da sve radimo kako treba i jako je važno da stvari izguramo do kraja, da hrabre žene koje prijavile dobiju satisfakciju”, zaključila je.