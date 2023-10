USKOK je podigao optužnicu protiv HDZ-ova župana Damira Dekanića koji je u travnju prošle godine pijan skrivio prometnu nesreću službenim automobilom, a potom sve pokušao zataškati.

"Ja još nisam službeno dobio optužnicu, ali iz medija sam saznao da je objavljena pa sam pogledao i sam na kratko na stranicama USKOK-a. Očekivao sam je s obzirom na interes koji je u javnosti pobudio slučaj i na žestinu kojom se išlo prema meni i drugim optuženima. Očekivao sam optužnicu i spreman sam u daljem postupku dokazati da su optužbe neistinite i neutemeljene", rekao je Dekanić, a javlja RTL Danas. Na pitanje namjerava li dati dati ostavku, odgovorio je: "Ne namjeravam".

Molio da se ne zove policija

Od nesreće do privođenja prošlo je oko godinu dana, a za razotkrivanje cijelog slučaja zaslužni su svjedoci koji su za RTL otkrili što se dogodilo kobne noći.

"On je jednostavno izašao s vozačeva mjesta. Vidno pijan. Doslovce je ispao iz auta. Molio je da se ne zove policija, da će se sve riješiti, no i ta žena kojoj je razbio automobil je rekla i sama potiho da je to župan i da ne zovemo policiju", rekao je svjedok ekskluzivno za RTL.

"Suvozačeva strana je bila netaknuta. Može se i po tome utvrditi da je bio sam u autu, a ne da ga je vozio kum, rođak ili tko već. Jednostavno smo išli na to da snimimo da imamo neki dokaz, da jednostavno pokušamo zaustaviti to zataškavanje", dodao je.