DEJAN JOVIĆ ĆE SE KANDIDIRATI ZA PREDSJEDNIKA? Mediji pišu kako bi mogao ući u utrku i pomrsiti planove Milanoviću

Osim Katarine Peović iz Radničke fronte, bivši premijer je lijevo od centra do ovoga tjedna bio bez protukandidata

SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović dosad je u utrci za Pantovčak imao komotnu situaciju, jer u lijevo-liberalnom dijelu političkog spektra nije imao protivnika, osim Katarine Peović iz Radničke fronte i Ivana Pernara, koji se još nije službeno kandidirao. Na suprotnoj se strani pak stvorila gužva za dobivanje naklonosti istih birača koju čine Kolinda Grabar-Kitarović, Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić.

No, Milanoviću se situacija naglo pogoršala kandidaturom Dalije Orešković, a navodno bi se u predsjedničku utrku mogao uključiti i profesor s Fakulteta političkih znanosti Dejan Jović i to kao kandidat SDSS-a. Tako bi on postao prvi kandidat za predsjednika Republike iz redova nacionalnih manjina.

Vrlo zainteresiran za kandidaturu

Novi list neslužbeno doznaje kako se o tome još vode razgovori unutar SDSS-a, ali i s drugim strankama, a sam Jović je navodno vrlo zainteresiran za predsjedničku kandidaturu. On se na SDSS-ovoj listi natjecao i na nedavnim europskim izborima, na kojima je dobio nešto više od četiri tisuće preferencijskih glasova.

“Jednako kao i u kampanji za europske izbore, Jović bi i ako se kandidira za predsjednika u prvom redu govorio o položaju odnosno problemima Srba u Hrvatskoj”, rekla je osoba upoznata s Jovićevim planovima.

Milanović je tijekom cijelog mandata na čelu SDP-a imao značajnu podršku pripadnika srpske nacionalne manjine na izborima, a Jović bi mu sigurno mogao otkinuti dio tog biračkog tijela.

