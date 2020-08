DEFINITIVAN PAD GABRIJELE ŽABAC: Istraga u slučaju Rimac prekinula je njen san o novom uzletu, mjestu u državnoj agenciji…

Iako je u HDZ-u je slovila kao perspektivan kadar, čini se da je politička karijera Gabrijele Žalac nakon zadnje afere definitivno gotova

Bivša ministrica Gabrijela Žalac, koja se ponovno našla pod lupom javnosti zbog uključenosti u aferu elektrane, trebala je dobiti mjesto u nekoj državnoj agenciji, no za nju više nema povratka, piše danas Jutarnji list. Prije nešto više od godinu dana u HDZ-u slovila je kao perspektivan kadar. Iako nije imala veliku potporu u stranci, niti je bila posebno angažirana u stranačkim aktivnostima, nakon izbora 2016. bila je osobni izbor premijera Andreja Plenkovića za ministricu regionalnog razvoja i fondova EU.

Plenković i Žalac uspješno su surađivali dok je on bio zastupnik u Europskom parlamentu, a ona radila u regionalnoj agenciji za fondove EU. Za mladu i ambicioznu HDZ-ovku, Slavonku, koja je stručna u svom poslu, Plenković je smatrao da bi jednog dana mogla dogurati i do Bruxellesa. I brojni HDZ-ovci su do prije godinu dana bili uvjereni da bi tamo mogla dobiti visoku funkciju.

No, čini se da je politička karijera Gabrijele Žalac nakon ove zadnje afere definitivno gotova, navodi dnevnik.

Kako je sve započelo?

Pad bivše HDZ-ove ministrice počeo je početkom prošle godine, kada su joj se zaredale afere – najprije je u ožujku bez važeće vozačke dozvole izazvala prometnu nesreću u kojoj je ozlijeđena desetogodišnja djevojčica, da bi Jutarnji listl brzo zatim otkrio i aferu “Mercedes”. I dok se prašina oko tih afera nije ni slegnula, portal Telegram je otkrio još jednu da je Gabrijela Žalac posao vrijedan 13 milijuna kuna dodijelila tvrtki s jednim zaposlenim. Ubrzo nakon toga prelomio je i Andrej Plenković, koji je istoga dana objavio smjene Gabrijele Žalac, Tomislava Tolušića i Nade Murganić.

Bivša ministrica, kako doznaje dnevnik, u međuvremenu nije našla novi posao. U HDZ-ovim krugovima proteklih se mjeseci pričalo kako bi trebala dobiti poziciju u nekoj od državnih agencija. Nije se preciziralo točnu koju, ali nitko od HDZ-ovaca nije sumnjao u to da će se stranka za nju pobrinuti, donosi Jutarnji list.

