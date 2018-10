DEČKO U KOLICIMA ČEKAO VJEŠTAČENJE NA ULICI: Razlog je potpuno lud, a ishod nimalo neočekivan za Hrvatsku

Mladić u invalidskim kolicima na ulici je obavio vještačenje jer portir koji je imao ključ za platformu nije smio napustiti radno mjesto

Status Nadice Bjel, u kojem se vidi mladić u invalidskim kolicima koji je ispred zgrade čeka na vještačenje na ulici, večeras se ekspresno proširio društvenim mrežama. Naime, ovaj je mladić pristigao na vještačenje, no budući da portir zgrade ne smije napustiti svoje radno mjesto kako bi došao do platforme za invalide za koju jedino on ima ključ, niti nekom drugom dati taj ključ, mladić je ostao na ulici.

“Čekamo vještačenje. Ne možemo u zgradu jer portir ne smije napustiti svoje radno mjesto niti ikome dati ključeve za platformu. Vještačenje će biti na ulici, čekamo da siđu na cestu”, napisala je Nadica Bjel na Facebooku.

Kako doznaje Dnevnik.hr sve se dogodilo u četvrtak u poslijepodnevnim satima, pred Sektorom za vještačenje, Središnji ured u Zagrebu u Mihanovićevoj ulici 3.

Vještačenje na ulici trajalo je deset minuta

Bio je pozvan u 17.30 u sobu na prvom katu, no D.M., koji je u invalidskim kolicima, na vještačenje je morao čekati na ulici jer jer portir koji jedini ima ključ za nju nije smio napustiti radno mjesto. S tom platformom se ide u podrum gdje je lift koji vozi na 1. kat.

Bjel je za Dnevnik.hr rekla kako je vještačenje trajalo 10 minuta, dok mladiću nije postalo hladno. Zbog buke u prometu cijela obitelj se nadvikivala sa socijalnom radnicom. Oni su danas bili treći po redu koji nisu uspjeli ući na vještačenje.