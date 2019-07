DEČKI, TKO JE JAČI? Kovač uzvratio udarac Plenkoviću: ‘Neće o tome odlučivati pojedinci, HDZ nije nasljedna monarhija!’

O tome tko je kvalificiran za čelnika HDZ-a i tko će biti ‘glavni u toj igri’ neće odlučivati pojedinci, nego cjelokupno članstvo stranke. Kao što znamo, HDZ je prema svom statutu demokratska politička organizacija, a ne nasljedna monarhija, poručio je Kovač vrhu stranke

Kada je bivši ministar vanjskih poslova i saborski zastupnik HDZ-a Miro Kovač u jeku rekonstrukcije Vlade izjavio kako je rekonstrukcija potrebna i HDZ-u, izazvalo je to burne reakcije u vrhu stranke. Prvi je reagirao premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković koji je Kovač odmah odgovorio: ‘Treba najprije Vladu rekonstruirati, a HDZ konsolidirati. Vidjet ćemo tko će biti glavni u toj igri’. Kovača je odmah prozvao i glavni tajnik stranke Gordan Jandroković. Rekao je da te riječi Kovača diskvalificira za čelnika HDZ-a.

‘HDZ nije nasljedna monarhija’

U intervjuu za današnji Jutarnji list Miro Kovač kaže kako i dalje stoji iza te svoje izjave, te da ga nisu iznenadile reakcije iz vrha HDZ-a.

“O tome tko je kvalificiran za čelnika HDZ-a i tko će biti ‘glavni u toj igri’ neće odlučivati pojedinci, nego cjelokupno članstvo stranke. Kao što znamo, HDZ je prema svom statutu demokratska politička organizacija, a ne nasljedna monarhija.’

Kovač je zatim objasnio što točno znači da HDZ-u treba rekonstrukcija.

‘Stranka se mora obnoviti. Izgubili smo gotovo trećinu birača’

“To znači da se stranka treba obnoviti. Kao član stranke i kao saborski zastupnik koji je izravno izabran u devetoj izbornoj jedinici, zabrinut sam. Rezultat na europskim izborima pokazao je da je HDZ u odnosu na parlamentarne izbore 2016. godine izgubio gotovo trećinu svojih birača. To dovoljno govori. Bio je to dosad najlošiji izborni rezultat HDZ-a na nacionalnoj razini u njegovoj povijesti. Za pobjedu na nadolazećim izborima potrebna je očito promjena politike HDZ-a. Zato su naši članovi u velikom broju i pozdravili moju izjavu”, kazao je Kovač.

No, mnogi smatraju da je to rekao u krivo vrijeme, baš na dan kada se na izvanrednoj sjednici Sabora glasalo o novim ministrima.

‘HDZ-u je potrebna rekonstrukcija i iza toga čvrsto stojim’

“Rekao sam nešto što je općepoznato, da je Vlada onoliko jaka koliko je jak HDZ. Drago mi je da je Andrej Plenković odmah prihvatio moju tezu. Samo što je rekonstrukciju nazvao konsolidacijom. Da sam to izjavio prije ili kasnije, u nekoj drugoj prigodi, vjerujem da bi kod nekih pojedinaca reakcije bile slične jer se očito ne želi prihvatiti stvarnost. Podržao sam prijedlog rekonstrukcije Vlade, to sam uostalom bio i najavio. I ponosan sam što nikada nisam pisao pisma i pozivao stranačke kolege na neposluh niti davao ostavku u kriznim trenucima za HDZ i njegovu vladu. Kazao sam da je za pobjede HDZ-a na budućim izborima potrebna rekonstrukcija u HDZ-u i iza toga čvrsto stojim. To je, ponavljam, mišljenje mnogih naših članova i birača. Moj je interes, tomu stremim, što snažniji i bolji HDZ koji će napokon Hrvatsku reformirati, preporoditi i pretvoriti je u zemlju u koju će se ljudi useljavati, a ne iseljavati”, kaže Kovač.

‘I ja sam 2016. izgubio mjesto u Vladi. Bilo je to nepravedno, ali nisam radio probleme’

Iako su neki ministri teško podnijeli svoju smjenu, Kovač ne očekuje da bi neki od njih u budućnosti mogli raditi probleme, poput, primjerice, Tomislava Tolušića?

“Ne očekujem. Veselim se suradnji s njim u Klubu zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru. Inače, i sam sam 2016. nakon parlamentarnih izbora izgubio mjesto u Vladi, iako sam bio preferencijalni pobjednik u svojoj izbornoj jedinici i međunarodni tajnik stranke. Smatrao sam to tada nepravednim. Jesam li pravio probleme? Nisam”, kazao je Kovač za Jutarnji list.