DEČKA IZ ZAGREBA POLICIJA PRIVELA JER NIJE IMAO OSOBNU: ‘Smjestili su me iza rešetaka, uzeli mi mobitel i nisu dopustili da zovem roditelje!’

Vjerovali ili ne, Patrik je završio iza rešetaka jer sa sobom nije imao osobnu iskaznicu

Jedna obična šetnja s prijateljima jednom se zagrebačkom tinejdžeru pretvorila u noćnu moru kada su tijekom nje “nabasali” na policajce. Kako je ispričao Večernjem listu, 18-godišnji Patrik Naumovski šetao je 2. lipnja oko 20 sati s dvojicom maloljetnih prijatelja kada su ih na rotoru ispred pekarnice Arena presrela dva policajca u civilnu i u neoznačenom policijskom vozilu. Vjerovali ili ne, Patrik je završio iza rešetaka jer sa sobom nije imao osobnu iskaznicu.

“Zaustavili su nas doslovno na rotoru, predstavili se kao policajci i zatražili osobne iskaznice. Mi smo se u tom trenutku nasmiješili jer ovo nije prvi put da nam se to događa u kvartu. Ja svoju osobnu iskaznicu nisam imao kod sebe, zaboravio sam je kod kuće. Nazvao sam odmah roditelje da mi daju OIB kako bi me policija identificirala. Pitao sam ih zašto su nas zaustavili i zatražio njihov broj značke jer su me tako savjetovali roditelji kada sam ih nazvao. I onda su nastali problemi”, počinje tinejdžer svoju priču s policajcima za Večernji list.

‘Rekli su da će me privesti, uzeli su mi mobitel i nisam mogao zvati roditelje’

Mladić prepričava da su policajci zatim, usprkos tome što su bez problema preko OIB-a mogli utvrditi njegov identite, rekli da ne vjeruju da je to on i da će privesti u postaju i to na temelju prekršaja jer kod sebe nije imao osobnu iskaznicu. Patrik navodi da su mu uzeli mobitel i da zato nije mogao roditeljima javiti da ga voze u policiju.

“Tražio sam da mi daju mobitel da barem roditeljima javim gdje me voze, ali nisu mi dopustili. U automobilu su mi rekli da idem u postaju pa da ‘vidimo hoću li im se i idući put nasmiješiti’. Ali najveći šok sam doživio kad smo došli u postaju. Stavili su me u pritvor iza rešetaka s još nekim čovjekom. Pitao sam ih je li to baš neophodno budući da je moj jedini prekršaj bio taj što sam zaboravio osobnu i mogu li pričekati roditelje bilo gdje drugdje samo ne u pritvoru jer nemam pojma što je taj čovjek s kojim sam bio zatvoren uopće napravio. Rekli su da ne može, da nemaju sad vremena i zaključali me iza rešetaka”, prepričao je Patrik o onome što su policajci napravili, ali i o voditelju smjene u policijskog postaji Črnomerec.

Naime, Patrikove roditelje o njegovu privođenju nije ni u jednom trenutku policija obavijestila nego mladićev maloljetni prijatelj K.P. koji je tada bio s njim.

Maloljetnik im rekao da njega ne mogu privesti, policajci mu odgovorili: ‘Ti si balavac!’

“Htjeli su i mene privesti kao maloljetnika, ali kada sam im rekao da prema zakonu bez osnovane sumnje nemaju pravo to napraviti, odgovorili su mi da sam balavac i da što ja uopće znam o zakonu. Na kraju sam čuo kako je policajac ipak rekao: ‘Nemoj ga privoditi, maloljetan je'”, ispričao je maloljetni Patrikov prijatelj za Večernji list.

Tinejdžer dodaje kako je to već drugi ili treći put da ih zaustavljaju isti policajci koji su se uvijek pozivali na redovite kontrole. K.P. navodi da je objašnjenje policajaca uvijek bilo: “Znate li vi dečki koliko droge ima u kvartu?”.

Patrikov otac: ‘Bio sam u šoku!’

“Kad sam čuo da mi privode sina, bio sam u šoku. Znam da po zakonu imaju pravo na to ako nema osobnu, ali po mojem mišljenju ovdje je riječ o tipičnom iskazivanju sile nad mladićima koji u životu nisu napravili ni jedan prekršaj, dapače, svi od reda su super dečki, pristojni, normalni, znam ih sve još od malih nogu. Žalosno je, ako postaviš neko pitanje policajcu koje mu se ne sviđa, da završiš iza rešetaka jer nemaš osobnu kod sebe. Mogli su mu napisati kaznu na licu mjesta, dobili su OIB kojim su sigurno također na licu mjesta mogli utvrditi identitet. Ali nisu. Odlučili su očigledno kvartovske mladiće ‘naučiti pameti’ i jednog od njih zbog toga doslovno zatvoriti iza rešetaka. Zamislite kako se osjeća jedan običan mladić koji je tek napunio 18 godina kada u sat vremena završi iza rešetaka”, kazao je Patrikov otac Damir Naumovski. Inače, mladić je iste večeri pušten uz kaznu od 200 kuna.

Otac Damir dodaje kako mu nije jasno zašto je policija njegovu sinu uzela mobitel te nije dopustila da se ikome javi. Navodi da je sa suprugom “na slijepo” otišao u PP Črnomerec po sina.

“Voditelj smjene koji je bio dežuran 2. lipnja navečer na sve je moje opaske odgovarao da su službenici postupali prema zakonu. Proveo sam gotovo 20 godina u novinarskoj karijeri i dobro mi je poznat ovaj sustav iskazivanja sile pozivanjem na slovo zakona. Međutim, nisam siguran da je baš sve bilo po slovu zakona, ali o time će se baviti odvjetnik. Žalosno je da i danas imamo situaciju kada kvartovski klinci mogu završiti iza rešetaka ako su slučajno zaboravili kod kuće osobnu iskaznicu. Prekršaj je prekršaj, to poštujem, ali moje je mišljenje da se u ovom se slučaju išlo puno dalje od toga kako bi mladićima koji se pozovu na svoje građansko pravo nadobudni policajci ‘očitali lekciju’. I zato ću tražiti službenu istragu o cjelokupnom postupanju policije u ovom slučaju”, govori Damir Naumovski.

Odgovor policije: ‘Patrikov opis odgovarao je opisu osobe za kojom se traga’

Novinari Večernjeg lista poslali su upit policiji i pitali je li uobičajena procedura da se nekoga odvozi u postaju ako kod sebe nema osobnu iskaznicu i zašto mu kazna nije napisana na licu mjesta, ili zašto barem nije njegovim roditeljima dopušteno da dođu s njegovom osobnom iskaznicom. K tome, pitali su zašto Patriku nisu dali da nazove roditelje i obavijesti ih da ga voze u postaju. Ovo je odgovor policije koji prenosimo u cijelosti:

“U utorak 2. lipnja 2020. godine oko 20 sati, policijski službenici, koji su redovnu službu obavljali u civilnoj odjeći i službenim osobnim automobilom bez policijskih obilježja, u Zagrebu, kod raskrižja Ulica Ivane Brlić Mažuranić i N. Pavića, uočili su trojicu, do tada njima nepoznatih mladića na biciklima. Pri tom, jedan od njih, mlađi punoljetnik, 18-godišnjak, odgovarao je osobnom opisu osobe za kojom je bila raspisana potraga. Policijski su službenici, temeljem članka 30. stavka 1. točke 7. i 9. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, pristupili provjeri identiteta svih mladića, kojom prilikom je za 18-godišnjaka utvrđeno da uz sebe nije imao osobnu iskaznicu ili neku drugu javnu ispravu s fotografijom iz članka 31. stavku 1. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, kojima bi mogao dokazati svoj identitet.

S obzirom da su se u njegovom društvu nalazile maloljetne osobe, nije se primijenila fakultativna mogućnost provjere identiteta na temelju iskaza osobe čiji je identitet provjeren, odnosno po članku 31. stavku 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, a kako nisu bili zaduženi odgovarajućim tehničkim uređajima, nije bila niti moguća provjera sukladno odredbama članka 31. stavku 3. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Stoga je radi utvrđivanja identiteta, temeljem članka 45. stavka 1. točke 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, 18-godišnjak priveden u službene prostorije Policijske postaje, pri čemu je upoznat s razlozima primjene te ovlasti, a svoj je bicikl ostavio maloljetnicima iz njegova društva na čuvanje.

Radi njegove i sigurnosti policijskih službenika te trećih osoba, 18-godišnjaku su temeljem članka 59. stavka 1. točke 3. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima bili privremeno oduzeti predmeti pogodni za samoozljeđivanje, napad i bijeg, a koji su mu bili i vraćeni odmah prilikom njegovog napuštanja službenih prostorija u kojima je ukupno proveo oko 20 minuta, koliko je trajalo utvrđivanje njegova identiteta i unošenje njegovih podataka u službene evidencije i službena pismena.

S obzirom da su ubrzo potom u službene prostorije pristupili i roditelji 18-godišnjaka te postavili takve upite, ukratko im je, imajući u vidu da mu više nisu zakonski zastupnici, pojašnjen tijek i način postupanja. S obzirom da je počinio prekršaj iz članka 16. stavka 1. kažnjivo po članku 29. Zakona o osobnoj iskaznici, policijski službenici su podnijeli i izvješće o počinjenom prekršaju, o čemu je 18-godišnjak također obaviješten. Prema svemu utvrđenom, policijski službenici postupali u skladu sa zakonom”, odgovorila je policija.