Hrvatsku je tijekom noći zahvatio hladni val zraka. Živa u termometru brojnih meteoroloških postaja ovog jutra nije dosegla ništicu, a u brojnim je mjestima ostala "zamrznuta" ispod -10 stupnjeva.

Prema podacima DHMZ-a, jutros u sedam sati, najhladnije je bilo u Lipiku, gdje je izmjereno -13,4 stupnja. Smrzavali su se još i žitelji Kutine (-11,8 °C), Slavonskog Broda (-11,6 °C), Daruvara i Gospića (-11,5 °C), Belog Manastira (-11 °C), Sinja (-10,9 °C), Hrvatske Kostajnice (-10,4 °C), Gorica kod Nove Gradiške (-10,3 °C), Otočca (-10,2 °C), Lekenika, Bjelovara, Crnog Luga (-10,1 °C) te Siska, Požege i Valpova (-10 °C).

U Zagrebu je izmjereno -7,6 stupnjeva na aerodromu, -6,1 u Maksimiru te -5 na Griču. Osijek se probudio na -9,9 stupnjeva izmjerenih na aerodromu, odnosno -8,5 u Čepinu. Rijeka na 0,2 stupnja, a Split na 0,4 stupnja izmjerenih na Marjanu. Najtoplije je bilo u Velom Ratu, gdje je jutros izmjereno šest stupnjeva.

Žuto upozorenje

Zbog toga je DHMZ izdao žuto upozorenje, zbog potencijalne opasnosti na zdravlje uzrokovane niskim temperaturama. No, već poslijepodne situacija bi trebala biti nešto povoljnija.

"Pretežno sunčano, osobito na Jadranu i u gorju. U sjeverozapadnim kopnenim predjelima, a od sredine dana i u istočnim, te u Istri povremeno umjerena i povećana naoblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro mjestimice umjerena bura, a zatim sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 0 do 5, na Jadranu od 6 do 11 °C", stoji u prognozi DHMZ-a za utorak.

Toplije do kraja tjedna

Sutra ujutro će biti nešto toplije, ali i dalje s debelim minusima. "U većini krajeva prevladavat će sunčano. Povremeno umjerene naoblake bit će u Slavoniji i Baranji, ali i na sjevernom Jadranu gdje je osobito prema otvorenom moru moguća magla. Magle će biti i ponegdje u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, na istoku Hrvatske i umjeren sjeverozapadni. Na moru ujutro slab do umjeren burin, a danju sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od -6 do -1, na moru od 0 do 5 °C. Najviša dnevna između 3 i 7, na obali i otocima od 7 do 10 °C", prognozirao je DHMZ.

U nastavku tjedna se očekuje slično vrijeme, uglavnom sunčano i hladno. "Od srijede će naoblaka biti promjenljiva i temperatura zraka postupno će rasti. Prolazno više oblaka očekuje se u petak kada će ponegdje pasti malo kiše, u gorju i snijega, no sjeverni Jadran uglavnom suh. Mjestimice magla, u srijedu uglavnom na moru, a u četvrtak u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, u četvrtak jugozapadnjak, u gorju povremeno i jak. Na Jadranu noću slab do umjeren burin, a danju sjeverozapadnjak koji će u četvrtak prolazno okrenuti na jugozapadni i zapadni vjetar", izvijestili su meteorolozi.