DEBAKL ‘CIJEPISE’ I U SPLITU: Šef Doma zdravlja prijavio 250 ljudi, a Cuspis ih šalje 190 manje; Liječnici obaviješteni u zadnji tren

Iako još nije ni počelo, imunizacija preko ‘Cijepise’ već zapinje u Splitu, a u Spaladium Areni se nastavlja i cijepljenje preko prijave kod obiteljskih liječnika

Prije nekoliko dana domaća javnost je doznala da platforma za cijepljenje “Cijepise” ne funkcionira kako je zamišljeno i kako bi trebala. Da platforma ne radi dobro vidi se i na primjeru cijepljenja u Splitu. Kako je prošlog tjedna najavila Slobodna Dalmacija, danas je trebalo započeti cijepljenje građana u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja se na cijepljenje prijavila online.

Tada su novinari doznali od šefa Doma zdravlja te županije, dr. Marka Rađe, da će se oko 9000 osoba tamo cijepiti. I imunizacija preko “Cijepise” doista i počinje danas, ali u smanjenom obimu. Dr. Rađa je obavijestio NZJZ Splitsko-dalmatinske županije da preko “Cijepise” u Spaladium Arenu može doći 250 ljudi, jer je toliko slobodnih termina za cijepljenje.

NZJZ je informaciju šefa Doma zdravlja dalje prenio tvrtki Cuspis koja je osmislila platformu za cijepljenje.

Na kraju se neće cijepiti 250 ljudi nego 60

Samo 16 sati prije početka cijepljenja preko “Cijepise”, oko 15.45 sati, poslali su obavijest da će prvi dan na cijepljenje doći tek 60 građana.

“Mene su o toj brojci izvijestili iz tvrtke Cuspis. Zašto samo 60 ljudi, a ne 250 kako sam rekao, ja to ne znam. Svakako znam da imamo prostora za cijepiti 250 ljudi, a oni šalju 190 ljudi manje. Iz kojih razloga, meni to nije poznato. Jedino što mi pada na pamet je da možda nisu uspjeli sve ljude obavijestiti ili da ih oni odbijaju, odnosno ne žele se cijepiti”, rekao je dr. Rađa za Slobodnu Dalmaciju.

Cijepljenje preko platforme počelo je danas u Spaladium Areni u 8.30, a trajat će do 17 sati. Za građane koji su se došli cijepiti preko “Cijepise” bit će osiguran medicinski tim koji će ih cijepiti.

Nisu stigli obavijestiti više ljudi?

“Svi koji su se za cijepljenje prijavili preko platforme ‘Cijepise’ bit će cijepljeni AstraZenecom. Iz tvrtke Cuspis su se obvezali da će svakog tko se prijavio na cijepljenje preko ‘Cijepise’ obavijestiti o terminu, odnosno danu i satu cijepljenja i da će nam poslati njihove podatke, odnosno ime i prezime i MBO. Možda nisu stigli obavijestiti više ljudi. Od 9000 prijavljenih za cijepljenje preko te platforme u našoj županiji, prvoga dana cijepljenja trebali su po prioritetu odabrati 250 ljudi (toliko imamo slobodnih termina) koji će doći u Spaladium Arenu na cijepljenje”, pojasnio je dr. Rađa.

Iako još nije ni počelo, imunizacija preko “Cijepise” već zapinje. U Spaladium Areni se nastavlja i cijepljenje preko prijave kod obiteljskih liječnika.

“Za danas je predviđeno 1250 pacijenata za cijepljenje, koji su se naručili preko obiteljskih liječnika. Dvije trećine danas naručenih cijepit će se Pfizer/BioNTech cjepivom, a trećina AstraZenecom. Na raspolaganju im je osam timova koji će ih cijepiti. Deveti tim za cijepljenje je za pacijente prijavljene preko platforme ‘Cijepise”, kaže splitski liječnik.

Kašnjenje rasporeda dežuranja liječnika

Dr. Vikica Krolo je jedna od liječnica u Splitu koja će sa svojoj medicinskom sestrom cijepiti stanovništvo u Spaladium Areni. Ova obiteljska liječnica i zamjenica šefa Hrvatske liječničke komore, pita se tko će taj dan, odnosno ovu srijedu kada ona cijepi u Areni, brinuti o 2000 njezinih pacijenata.

“Njihove liječnice i medicinske sestre neće biti u ordinaciji, već će se baviti cijepljenjem u Areni. Ja ostavljam praznu ambulantu i moram reći da je ovo živo rasulo. Mene neće nitko mijenjati, jer sam tek u nedjelju navečer dobila obavijest da dežuram u srijedu. Tko će na telefon odgovarati pacijentima kada me budu zvali, tko će im izdavati lijekove, uputnice, vaditi krv… Znala sam da bi po abecedi sada trebala biti dežurna u Spaladium Areni, ali točan dan nisam znala do nedjelje navečer. Koga ću ja u jedan dan naći kao zamjenu.

Zvao me prof. dr. sc. Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split, i rekao mi da su oni u KBC-u puni. Ne znam točan razlog zbog čega me zvao, ali mi je onako indirektno rekao da pokušamo, mi obiteljski liječnici, zadržati masu ljudi koja, često i bespotrebno dolazi u KBC Split, na Infektologiju. Svi mi znamo da na Infektologiji imaju strahovito puno posla i zaista smatram da tamo ne bi trebali ići baš svi oni koji odlaze i koji imaju blage simptome. Evo, ja imam pacijenticu koja ima povišenu temperaturu nekoliko dana. Svaki dan se čujemo i po nekoliko puta na telefon, dajem joj upute i ona zaista nije slučaj za Infektologiju. Mora slušati upute i preležati bolest. Znam da joj nije lako, ali mora biti strpljiva. No ima puno ljudi koji u strahu, bespotrebno odlaze na Infektologiju i stvaraju velike gužve. Znate, u strahu su velike oči”, govori dr. Krolo.

Budući da su neki obiteljski liječnici u Splitu su u zadnji trenutak dobili obavijest o dežuranju u Spaladium Areni, novinari su pitali dr. Rađu, koji radi raspored dežuranja, zašto je to tako. “Ja jednostavno radim raspored sukladno količini cjepiva koju imam na raspolaganju. I onda, kada imam konačan broj cjepiva, s koliko raspolažemo, mogu obavijestiti svoje kolege o njihovom dežurstvu. Pa neću valjda obiteljske liječnike ‘naručivati’ na dežurstvo, a da im ne osiguram cjepivo”, zaključio je dr. Marko Rađa za Slobodnu Dalmaciju.

Dežurstvo u Spaladium Areni je svim liječnicima i medicinskim sestrama plaćeno. Jedan tim, u kojem su liječnik i sestra, od HZZO-a dobiva između 130 i 140 kuna po satu dežurstva. Cifra koju dobiju za dežuranje od osam sati kreće se između 1040 i 1120 kuna.

