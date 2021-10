Previranjima u SDP-u nema kraja, a proteklog tjedna u četvrtak predsjedništvo SDP-a izbacilo je sedmero saborskih zastupnika koje su naveli kao "kolovođe pobune". Izbačeni članovi te stranke oformili su novi Klub socijaldemokrata u Hrvatskom saboru, čiji je predsjednik Domagoj Hajduković.

Nezavisni saborski zastupnik i član novoosnovanog Kluba socijaldemokrata u Hrvatskom saboru, Davorko Vidović komentirao je prve poteze novog Kluba te u kakvom je odnosu s ostatkom SDP-a. Kazao je i to da je "kriza" u SDP-u nastupila 2003. godine nakon izgubljenih izbora kada je Zoran Milanović "stranku potpuno kartelizirao".

“Mi smo se osnovali prije manje od 48 sati. Štošta što nije jasno u petak, nije ni danas. U ovom trenutku je veliki problem gdje ćemo se naći uopće u Saboru. Primarno ćemo se posvetiti u idućih par dana da riješimo pitanje prostora.

Već je poslan zahtjev Saboru da nam se dodjeli prostor i mi se moramo ekipirati. Sva sreća da postoje društvene mreže, pa smo uvelike koristili grupe. Naravno, to je sve postalo intenzivnije u proteklih dva tjedna. Sastali smo se po sobama, po uredima gdje je bilo najviše mjesta”, kazao je Vidović za N1, dodajući da su potpredsjednici Kluba Ivana Posavec Krivec, Željko Pavić i Vesna Nađ.

'Škoro ne bi trebao biti potpredsjednik Sabora'

Komentirao je potom i činjenicu da je Miroslav Škoro i dalje potpredsjednik Sabora, rekavši kako to ne smatra prihvatljivim.

“Nama tek slijedi razgovor s drugim oporbenim strankama o tome kome pripada mjesto potpredsjednika Sabora. Nema nikakvog pisanog pravila, već je ostavljeno oporbi na odluku. Ja mislim da bi to trebao biti netko iz našeg kluba, ali moguće su i druge vrste angažmana", rekao je.

Osvrnuo se potom i na odnose s ostatkom SDP-a, rekavši da su od formiranja novog kluba prošla tek dva dana. "Što se mene tiče, ja sam mogao s najvećim političkim neprijateljima komunicirati pa zašto ne bih mogao i s bivšim kolegama iz stranke”, rekao je Vidović, dodajući da o izbacivanju članova čak nije bilo ni službenih razgovora.

'Bilo kakav razgovor je bio zabranjen'

“Kad se stvar jako zakovitlala, kad smo se sastali u Tuhelju, ja sam mislio da će to biti prilika da u zatvorenom krugu otvorimo raspravu o tome što se događa i kako izići iz krize. To je tamo zabranjeno, pokušao je Bernardić. Za dva tjedna smo imali sjednicu Glavnog odbora, dvoje ljudi je pokušalo pitati što se događa i rekli su da to nije dnevni red sjednice. Bio je zabranjen i onemogućen bilo kakav razgovor”, rekao je.

Dodao je da sukoba nema što se tiče izbačenih članova. “Očigledno je da se ovdje radilo o jednom postupku osvete. Četvero ljudi koji su bili u onom prošlom sazivu suspendirano je ocijenilo da se treba osvetiti i krenuli su u izbacivanje ljudi. I tražili su da mi budemo dionici toga, da se složimo s tim. To je temeljni sukob koji je doveo do raspada Kluba”, istaknuo je.

'Kartelizacija je počela s Milanovićem'

Naglasio je da je bio prilično nezadovoljan načinom na koji se vodila stranka. “Mi smo prije dvije godine usvojili novi stranački program. To se slabo čita. Ja sam bio autor ili glavni urednik političkog programa na temelju kojeg je napravljen izborni program”, rekao je.

Na koncu se osvrnuo i na nizak rejting stranke. “Sasvim je sigurno da je SDP svoj otklon od onoga što je predstavljalo matičnu liniju prepoznavanja u odnosu na druge stranke, a to je snažna podrška i artikuliranje interesa slabijih u društvu. Kriza je nastupila nakon gubitka izbora 2003.

Milanović je stranku potpuno kartelizirao. Neki su to našli modernizacijom stranke. Karteliziranjem stranke više ne mare previše za članstvo. Isključivo se gleda gdje se može uhvatiti politički poen. Ta kartelizacija je počela s Milanovićem, on je u cijelu strukturu vodstva stranke doveo ljude koji su slični u razmišljanju”, zaključio je Vidović.