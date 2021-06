Popularni zadarski radijski voditelj Davor Valčić ostao je bez stana u požaru koji je u utorak zahvatio zgradu iz 14. stoljeća u srcu grada. U trenutku požara čekao je da se njegova supruga vrati iz rodilišta s bebom.

Kaže kako je cijela zgrada nesigurna, a to su potvrdili i zadarski vatrogasci, koji su tek nakon nekoliko sati vatrenu stihiju stavili pod kontrolu, žaleći se na stare, drvene i potpuno suhe grede.

Valčić je nakon gašenja požara prebirao po ostacima stana. Uspio je pronaći neke dokumente te plišanog medu svoje četverogodišnje kćeri, koje plameni jezici nisu ni dotaknuli, što je ravno čudu s obzirom na višesatnu buktinju.

Za RTL je objasnio da je noć proveo kod punice, a Grad Zadar im je priskočio u pomoć, smjestivši ga zajedno s kćeri i plišanim medvjedićem u gradski stan u neposrednoj blizini njihova izgorenog doma. I žitelji su priskočili u pomoć, pa preko platforme GoFundMe prikupljaju novac za obnovu stana.

"Vidio sam i da je pokrenuta kampanja i da ljudi uplaćuju novac za pomoć. To me doista dirnulo iako u tim trenucima čovjek ne razmišlja o tome. U stvari, čovjek se uvijek nada da se neće naći u takvoj situaciji iako vidimo puno ljudi oko nas koji su se iz raznih razloga našli u teškim situacijama. Doista me dirnula ta gesta", rekao je Valčić i zaključio da je ipak najvažnije da su svi živi i zdravi.