Direktor sektora prirodnog plina u Ini Damir Škugor i njegov otac Dane, potom predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Josip Šurjak i njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje te predsjednica uprave tvrtke Plinara istočne Slavonije Marija Ratkić uhićeni su zbog sumnje za zločinačko udruženje, zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, pomaganje u tom nedjelu i pranja novca, a iza te formulacije krije se vjerojatno najveća pljačka u povijesti Hrvatske.

Šteta za Inu prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca Dane Škugora je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za više od 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68,9 milijuna kuna. Na računu njihove tvrtke OMS-Ulaganje ostalo je još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene dobiti.

Teško da je samo jedan čovjek to mogao organizirati

Nekadašnji prvi čovjek Ine Davor Štern za Novi list kaže kako se u uređenom sustavu velike naftne kompanije takve stvari ne bi mogle dogoditi. "Ovaj slučaj nameće pitanje funkcionira li sustav u Ini uopće i na koji način. Za ovako velike količine prirodnog plina, ako je zaista prodan po puno nižoj cijeni od one na tržištu, trebala je znati i uprava. Zbog toga se postavlja i pitanje upravljanja Inom, kao i efikasnosti tog upravljanja. U Ini postoje sustavi unutarnje kontrole i revizije, kao i vanjska revizija, a tu su i direktori pojedinih sektora i Nadzorni odbor. Ne upravlja se tim cijelim sustavom iz Zagreba ili iz Budimpešte, ali teško da je jedan čovjek mogao sam sve to organizirati i odraditi, a da nitko nije primijetio ništa. Radi se o ogromnim količinama plina, nekome se morala upaliti crvena lampica nakon što je odjednom, do tada relativno nepoznati kupac počeo kupovati velike količine plina, i to po cijeni koja ne odgovara tržišnoj", rekao je Štern.

Ovakve odluke ne prolaze bez blagoslova Uprave

Prodaja prirodnog plina u Ini je pod odjelom Rafinerija i marketinga, kojemu je na čelu operativni direktor Goran Pleše. Dobro upućeni u organizacijsku strukturu Ine kažu kako je za sklapanje poslova u stotinama milijuna kuna uglavnom potrebna odluka Uprave društva, kao i operativnog direktora, a posebno kada je riječ o rabatima, odnosno prodaji uz određeni popust.

"U Ini postoje propisani rabati koji se kupcima mogu odobriti, najčešće vezano uz količinu proizvoda koji kupuju, a za svaki dodatni popust potrebno je odobrenje Uprave, kojoj je prethodno potrebno pismenim putem obrazložiti razloge davanja dodatnog rabata. Je li takva odluka uprave postojala u ovom slučaju i tko je potpisao ugovore s kupcem, to treba provjeriti", rekao je jedan od sugovornika Novog lista.

Drugi sugovornik ističe da u Ini postoji sustav nadzora i kontrole kojim se praktički svaka stvar mora provjeriti s četiri strane, kao i da je Uprava, ako i nije odobrila posao s Plinarom istočne Slavonije, svakako trebala uočiti nelogičnosti u tom ugovoru.

Sustav kontrole je morao uočiti nelogičnosti

"Moguće je, teoretski, da je Škugor sve ugovarao sam, ali je nevjerojatno da sustav kontrole nije uočio ništa čudno u tim ugovorima, kao i da nitko iz Uprave, ako i nisu potpisali ugovore ili dali odobrenje, nije primijetio ništa u izvještajima o plinskom poslovanju. Inače, ti izvještaji o poslovanju s plinom u Ini nisu neki posebno obimni dokumenti, jer Ina ima prilično ograničen broj kupaca, a kad se na tom popisu pojavi novi kupac velikih količina plina po vrlo niskoj cijeni, u Upravi su to morali primijetiti, kaže izvor za Novi list.

Pitanje o tome tko je odobrio cijenu u ovom slučaju i tko je potpisao odluku o cijeni, količine plina i ugovore s Plinarom istočne Slavonije, novinari Novog lista postavili su i upravi Ine, ali je odgovoreno kako nisu u mogućnosti komentirati policijske istrage koje su u tijeku. "U potpunosti surađujemo s istražiteljima kako bi se utvrdile sve činjenice vezane za ovaj slučaj", poručuju iz uprave tvrtke.