Energetski stručnjak Davor Štern rekao je u Dnevniku HRT-a da je teško prognozirati koliko će točno biti poskupljenje plina.

"Izgleda da osnovni uzrok pomalo jenjava, prijetnje ratom širokog razmjera između Rusije i Ukrajine uz miješanje Amerike i NATO-a, odnosno Europske unije, sve su tiše i nadam se da će to ostati samo na vojnim vježbama. Ali cijena plina bi po mom mišljenju, kada se to sve smiri, oko kraja ovog mjeseca, pala, ali ipak ni tada niti u budućnosti ta cijena neće doći na one razine koje su bile prije tog poskupljenja".

Naglasio je da projekcije nisu ružičaste te da ako dođe do smanjivanje cijena, čim krene nova cjenovna politika plina u Hrvatskoj, Vlada ima instrumente kojima može utjecati, ali ne puno.

"Ako se ta cijena spusti značajno, onda Vlada može kroz PDV i ostale mehanizme utjecati, no ako ostane na današnjoj visini, mislim da nema puno manevarskog prostora. Drugi problem je poskupljenje sirove nafte, danas je poskupjela skoro dva posto, neki analitičari govore da će u idućih 15 - 20 dana doći do 100 dolara barel i tu možemo očekivati opet znakovite skokove u cijeni derivata. Poskupljuje i električna energija, mislim da nas čeka proljeće koje će biti toplije, ali skuplje", kazao je Štern.

Vrijednosti se mijenjaju preko noći

Kolika će točno biti cijena plina ovisi o puno čimbenika koji nisu pod našom kontrolom. "Nije to samo rusko-ukrajinska kriza napravila, živimo u svijetu u kojem se vrijednosti mijenjaju preko noći. Želja za čišćim okolišem Europe donijela je toliko novih nameta za industriju koji prije nisu postojali, recimo CO2 certifikati", rekao je.

Dodao je da je onaj dan kada su uvedeni bio uvjeren da je to dobar put, međutim oni su se pojavili na burzi i s njima se počelo trgovati. Isto tako su poskupjeli bez ikakvog razloga.

"Hrvatska u ovom momentu kratkoročno ne može napraviti ništa, ali moramo shvatiti da više ne možemo odgađati stvaranje jedne prave energetske strategije koja će biti dugoročna, ali i u kojoj se može intervenirati na kratkom roku. Kroz Inu smo izgubili velike mogućnosti, nažalost je prodaja velikog naftnog polja u Rusiji 'Bijele noći' bila katastrofalan potez za Hrvatsku i za njezinu energetiku", mišljenja je.

Smatra da bi se u budućnosti trebali osloniti na obnovljive izvore energije - sunce, vjetar, geotermalna energija, vodik, možda i nuklearna energija, ali za njih treba osmisliti sustav za pohranu, za skladištenje. Primjerice, u cijeloj Europi je ove godine vjetra bilo manje nego inače i to je također jedan od razloga zašto je plin skuplji.

Neopravdano podizanje cijena

Štern tvrdi da trenutno nije opravdano podizanje cijena, pogotovo jer su cijene zamrznute. Upravo tu vidi ulogu države da ne dozvoli stvaranje ekstra profita tamo gdje mu nije mjesto.

"Svi bi htjeli otvarati ekstra profit no to vodi do inflaciju koju će biti vrlo teško kontrolirati. Država bi trebala preko inspekcija početi voditi računa o tim neopravdanim poskupljenjima i sankcionirati one koji pokušaju loviti u mutnom", poručio je Štern za HRT.