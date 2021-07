Večeras točno u ponoć, specijalna derik dizalica upasat će 250 tona težak čelični segment, posljednji u nizu na Pelješkom mostu. Inženjer Hrvatskih cesta Davor Perić od prvih je dana na gradilištu.

"Čast i zadovoljstvo je raditi na ovakvom projektu. Mi večeras završavamo ugradnju posljednjeg segmenta čelične rasponske konstrukcije. Ona sama teži 33.700 tona, a kada bismo pribrojili tome još i ranije ugrađene čelične pilote i svu armaturu, došli bismo od gotovo 100.000 tona čelika samo na mostu. Također je ugrađeno i gotovo 70.000 kubika betona", rekao je Perić za N1.

Pandemija stvorila probleme

Probleme u gradnji izazvala je i pandemija koronavirusa.

"Najveći problem je predstavljalo zatvaranje dva pogona u Kini u kojima se proizvodila cijela rasponska konstrukcija pa je u jednom periodu došlo do kraće obustave radova, a onda je bio problem i dolaska radne snage, varioca, no uspjeli smo prebroditi sve to i danas spajamo most", kazao je Perić.

Potrebno je još radova na mostu

Most se danas spaja, no još je dosta radova do završetka.

"Kompletan završetak očekujemo krajem prvog mjeseca iduće godine, a puštanje prometa uvjetovano je završetkom pristupnih cesta", rekao je Perić te dodao koji su još radovi na mostu potrebni:

"Čeka nas opremanje mosta, asfaltiranje, zaštitne ograde, ograde za zaštitu od vjetra te ostala oprema za upravljanje i nadzor prometom. Na mostu će biti 24 kamere za videonadzor, rampe, signalizacija i sve ostale instalacije potrebne za to."