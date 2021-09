Korona se širi na različite načine, ne samo grljenjem, ljubljenjem i skakanjem, što ljudi rade u noćnim klubovima. Korona se širi i u kafićima koji sada rade, tamo ljudi sjede kao mi sada. Ne vidim smisao da ti zatvoreni prostori, ja odobravam što sada rade, mogu raditi, a klubovi ne mogu. Imate primjer svadbi, gdje se ljudi grle, ljube, znoje i plešu i oni mogu raditi do 6 ujutro, rekao je za N1 televiziju Davor Pecci, suvlasnik zagrebačkog kluba 'Ray'.

'Mi jedini možemo iskontrolirati covdi potvrde kako spada'

Dodaje kako smatra da bi noćni klubovi pristali raditi uz redare koji bi na ulazu u klub provjeravali covid potvrde gostiju.

"Mi jedini možemo to iskontrolirati kako spada i ima li netko zaista potvrdu, test ili je prebolio. Za razliku od restorana i kafića, mi sada možemo ušetati u bilo koji i nitko nas neće ništa pitati", navodi Pecci. Kaže da sa Stožerom razgovaraju gotovo godinu i pol dana i tvrdi da se oni zgražaju na sam spomen klubova: 'Oni ne žele čuti za noćne klubove'.

"Ponudili smo im da na početku radimo samo za cijepljene, pa ćemo na taj način motivirati mlade da se cijepe. Mladima je zabava važna. To je odbijeno, ne znamo zašto. Mi smo dio EU-a, a u EU-u mi imamo razne primjere. U Danskoj je napravljen event od 50.000 ljudi. Ispred dvorane su se mladi koji su htjeli doći na koncert cijepili bez razmišljanja”, navodi Pecci.

Kontradiktorne mjere?

"Ne mogu shvatiti te kontradiktorne mjere. “Vi cijelo ljeto imate otvorene sve klubove na otvorenom. Može grupa nas otići u noćni klub na obali i naručiti koktel od litru i svi piti iz iste boce. I tako se širi korona. Uvjeren sam da su to ostavili da bude nešto, da i dalje možemo slušati kako oni brinu i rade nešto", govori Pecci za N1.

Dotakao se i potpora i kaže da ljudi moraju znati da to nije potpora za poduzetnike, nego za radnike.

'Od države nismo dobili ništa, jedno veliko ništa'

"To je kao da pošalješ radnika na burzu i on od države dobija plaću. Mi kao poduzetnici od države nismo dobili ništa, jedno veliko ništa. U Njemačkoj i Austriji su poduzetnici obeštećeni u iznosu od 70 posto dobiti prije korone. Probajte vi živjeti u Hrvatskoj bez ikakvih primanja godinu dana", govori Pecci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Navodi kako su neki već odustali, pola ih se sprema odustati, dok se neki još nadaju da će se naći vremena za razgovor s njima.

'Ponudit ćemo naše prostore Stožeru i Vladi da se organiziraju razne kajkavske popevke'

"Mi smo spremni na kompromis, dajte nam radno vrijeme do 2, dajte nam da radimo s pola prostora. Dajte nam mjeru i recite da ljudi moraju biti samo za stolovima. I uz sve to, ljudi na ulazu moraju predočiti potvrdu. Idući korak je ponuditi naše prostore, klubove, stožeru i Vladi da se organiziraju razne kajkavske popevke, da se stave stolice pa da oni prostor iskoriste za nešto bolje. Očito ćemo propasti na ovaj način… Nemam ništa protiv popevke nego sam vidio da je prije nekoliko dana cijeli naš stožer bio na nekom festivalu, sjedili su tamo bez maski. To mi je super, ako su se cijepili, ali malo mi je bezveze da djeca onda ne mogu u školi biti bez maske…", zaključuje Pecci za N1 televiziju.