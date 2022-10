U studiju Net.hr-a gostovao je predsjednik stranke Fokus Davor Nađi, koji je komentirao aktualna zbivanja u Hrvatskoj ovih dana. Uvodno je komentirao aferu Ina, koja je ovog tjedna ponovo dospjela u fokus javnosti nakon uhićenja još dvije osobe.

"Nažalost nismo iznenađeni, Ina je oduvijek bila izvor korupcije u Hrvatskoj i do sada se to nije promijenilo. Iako to premijer pokušava svakako zaokrenuti, da tu postoje neka imena i prezimena, naglasio bih da uz ta imena i prezimena u pravilu dolazi još jedna troslovna skraćenica, a to je HDZ“, rekao je Nađi.

To se sve događalo pod okriljem HDZ-a, jer ako pogledamo tko su sve ljudi uključeni tamo, svi su oni iz HDZ-a, istaknuo je. "Fascinantno je da je tu prošla milijarda kuna, a sve te institucije, svi ti ljudi na funkcijama koje mi svi plaćamo ili koje je Ina plaćala da paze da se takve stvari ne dogode, nitko nije ništa primijetio, nego su to primijetile komercijalne banke, one koje bi zadnje trebale to primijetiti“, rekao je., dodajući da toga nije bilo, tko zna bi li mi govorili o ovoj aferi.

"To je zastrašujuće jer jedna afera takvog volumena, tolikog iznosa novca, može promaknuti našim institucijama. Postavlja se pitanje što oni zapravo jesu u stanju otkriti", rekao je.

Odgovornost Vlade je velika

Komentirao je i koliko odgovornost u cijeloj priči oko Ine snose Andrej Plenković i Vlada.

"Ina je u suvlasništvu države, ali vidimo po medijskim napisima ukoliko su točni, a koji zadnjih dana izlaze, da premijer Plenković osobno, a i Vlada i HDZ imaju prilično snažnu komunikaciju s mađarskom stranom, u pravilu na štetu Hrvatske. Mislim da je odgovornost Vlade jako velika, što zbog što se godinama događa u odnosima s mađarskom stranom, što u smislu ove afere jer ponavljam - u vrijeme dok je ministar Ćorić bio resorni ministar, promijenio se niz hrvatskih članova uprave Ine, gdje se u vrijeme HDZ-a njih imenovalo. Škugor je došao na poziciju na koju je došao iako je nekad davno činio neke stvari u Ini koje nisu bile baš za pohvaliti. Isto tako u Nadzornom odboru su sjedili članovi HDZ-a. Tu je previše ljudi iz HDZ-a da to ne bi bila odgovornost HDZ-a", rekao je.

"S obzirom da na nizu drugih stvari što se tiče odnosa sa Mađarima zapravo sve jasnije vidimo da je tu i premijer upleten, očito da je to odgovornost i Andreja Plenkovića“, kazao je.

Premijer Andrej Plenković je komentirajući tu aferu, rekao da oporba želi srušiti Vladu i da će "istražiti koliko je ta operacija vanjska".

"Komentiram tu izjavu na način da kako si netko pripremi krevet, tako će i leći. Ako su negdje vanjski utjecaji, onda je to HDZ. Imali smo u vrijeme Karamarka aferu Konzultantica gdje je bio prilično izražen ruski utjecaj koji je tada prožimao HDZ, sada izlaze novi dokumenti i izjave svjedoka koji potvrđuju da HDZ i Plenković sada s Mađarskom stranom cijelo vrijeme imaju neke zakulisne igre", odgovara Nađi na pitanje kako komentira tu izjavu premijera.

"Naravno da će oporba biti protiv takvog HDZ-a, to je naša i zadaća, mi se borimo za ono što je najbolje za Hrvatsku i da - mi želimo srušiti takvu vladu HDZ-a jer je ona štetna za Hrvatsku", dodaje.

Plenković je jako nervozan

Upitan je li premijer zbog svega u panici te mogu li njezini krakovi doći do visokog rukovodstva države, Nađi ističe da je očito da je Plenković postao jako nervozan. "Izjave koje on zadnjih dana plasira su više izjave nekih diktatora i nekakvih režima. On inače nema baš takav stil komunikacije, iako se vidi da se malo razbahatio u odnosu kada je tek krenuo u svoj premijerski mandat. Tu je prilično očito da mu gori pod petama i da ga brine što će sljedeće izaći u javnost, a očito ima što. Da nema što, onda ga ne bi toliko hvatala panika", rekao je Nađi.

Osvrnuo se i na Vladine mjere za ublažavanje energetske krize koje su nedavno predstavljene. "Prvo mislim da je Vlada lagala u smislu koliko je visina tih mjera. Govore da su oba paketa preko 30 milijardi kuna. Kada bi to podijelili s brojem zaposlenih i brojem umirovljenika, ispalo bi da je svaki zaposleni dobio 15 tisuća kuna i svaki umirovljenik još 4000 kuna", kaže Nađi, dodajući da su se tu malo poigrali u smislu prikazivanja da neke stvari, koji idu preko nekih projekata koji bi se svakako događali, oni su to pripisivali mjerama.

"Jedan dio koji je okej, je da se malo ublaži cjenovni udar, međutim treba reći da što kroz aferu Ine, što kroz neulaganja u energetsku infrastrukturu, Vlada je ta koja je odgovorna što smo ovisni o uvozu energije i nemamo dovoljno svoje energije da se možemo opskrbljivati po nižim cijenama", kazao je.

Nisu odriješili kesu

"Kada se donosio taj paket mjera, imali smo situaciju da je ministar Filipović računao u odnosu na tekuće tržišne cijene koliko će Vlada ljudima uštedjeti. On je tu opet svjesno lagao jer dobro zna da se ne kupuje po tim tekućim tržišnim cijenama nego da većina toga dolazi iz naše vlastite proizvodnje, a jedan velik dio su neki dugoročni ugovori, dakle puno ranije su ugovoreni po nekim nižim cijenama i onda samo neku malu razliku koja fali moramo dokupiti na međunarodnom tržištu", rekao je, dodajući da nije to baš tako kako je Vlada govorila.

"Kada se pogleda je HEP poslovao sa sasvim lijepom dobiti dok je prošle godine cijena bila znatno niža, a ove godine će prodavati kućanstvima po znatno višoj cijeni, ipak će se tu HEP-u kompenzirati dio toga što će kupovati na međunarodnom tržištu, ali zato ono što proizvede iz svojih kapaciteta će prodavati po puno višoj cijeni nego su mu realni troškovi", rekao je.

Kaže kako to neće biti nikakva drama u smislu da je Vlada odriješila kesu. "Ne nije. Nažalost, nije se godinama radilo, niti hidroelektrane niti se nije sa Slovencima htjelo krenuti ranije u nadogradnju Krškog, niti se nije u Zagrebu napravila energana na otpad koja bi nam sad dobro došla i u pogledu energije i u pogledu gospodarenje otpadom. Uvijek nečinjenje u dobrim vremenima dođe na naplatu u lošim vremenima", rekao je Davor Nađi.

Što je još rekao o novom sustavu odvoza otpada u Zagrebu, zamrzavanju cijena proizvoda, porezu na nekretnine te parlamentarnim izborima za dvije godine, pogledajte u cijelom intervjuu.