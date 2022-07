Nakon što se ministar financija Zdravko Marić emotivno oprostio od Vlade, saborski zastupnik Fokusa, Davor Nađi odlučio je preispitati njegov rad u proteklih šest godina. Pritom se nije vodio emocijama, dojmom u javnosti ili nekim drugim subjektivnim faktorom, već golim brojkama i statistikom.

Na svome je Facebooku objavio dvije grafike koje pokazuju "koliko je potpredsjednik vlade Marić bio uspješan ministar financija". Nađi tvrdi da su na na to potakli natpisi u medijima kako je Marić bio "najsposobniji ministar".

"Ovih dana čitam mnoge komentare da je Marić bio najsposobniji ministar. No za razliku od drugih resora, financije su specifične jer ostvarene brojke govore više od sentimenta javnosti i subjektivnog dojma, stoga sam napravio sažetak ključnih pokazatelja koji daju objektivan prikaz ministrovog rada.

Pa ako bi sve ove pokazatelje morali sažeti u par rečenica, vidimo da su u mandatu ministra Marića proračunski rashodi eksplodirali, tj. rasli dvostruko brže nego što je rastao BDP. U paru s tim, u odnosu na 2016. godinu je i javni dug rastao brže od BDP-a, a treba naglasiti i da je dug rastao u baš svakoj godini ministrova mandata", započeo je Nađi, pa onda otkrio nešto što su mnogi možda propustili vidjeti.

'Rezultati baš i nisu nešto dobri'

"Ako pak pogledamo pokazatelje usporedno što je Marić naslijedio u prvoj godini svog mandata, a što u zadnjoj godini ostavlja svom nasljedniku, prvenstveno se vidi da ostavlja izrazito veći deficit proračuna, eskalirajuću inflaciju, veći javni dug, ali i nabujalu ulogu države u našem gospodarstvu, što se vidi kroz rastući udio državnog proračuna u BDP-u.

Izuzev političkog rejtinga, rezultati ministra na odlasku baš i nisu nešto dobri. Stavimo li ih u kontekst, neke od njih Zdravko Marić može opravdati aktualnom situacijom na globalnoj razini (npr. inflacija), no u tom slučaju moramo uzeti u obzir i ono što mu je išlo u prilog, a to je da je on bio ministar financija u vrijeme najnižih kamatnih stopa u povijesti što mu je omogućavalo jeftino zaduživanje, da je bio ministar u vrijeme najdužeg zabilježenog perioda rasta globalnog gospodarstva što mu je omogućilo rast BDP-a da baš i ništa ne napravi, te je bio ministar koji čak i kada se dogodila pandemijska recesija, nije imao zahtjeva za smanjenje proračunskih rashoda (baš suprotno, snažno ih je povećavao) i još mu je HNB kao niti jednom ministru prije njega omogućio posredno jeftino kreditiranje", konstatirao je Nađi.

Analogija sa Sanaderom

Na kraju je povukao paralelu između Marićevog i Sanaderovog odlaska. Konstatirao je da su obojica otišla u vrijeme recesije, pa tek treba vidjeti koliki će biti utjecaj ovog Marićevog poteza.

"Kada je 2009. godine Ivo Sanader napustio vladu, i kada su pod pritiskom recesije kosturi iz ormara počeli iskakati na vidjelo, tadašnji ministar financija Ivan Šuker se opravdavao da nije imao nikakvu moć zaustaviti rastrošnu državu i kupovanje socijalnog mira. Sada nam opet dolazi recesija za koju tek trebamo vidjeti kako će se reflektirati na državne financije, pa će se uskoro vjerojatno netko i za Marića pitati je li se u dobrim godinama moglo drugačije i manje rastrošno. No ako netko misli da ministar Marić nije imao političke moći obraniti državnu blagajnu od populističkih zahtjeva HDZ-a, ponovit ću samo dvije informacije koja se ovih dana ne naglašava dovoljno: on je bio osoba od iznimnog povjerenja Andreja Plenkovića i potpredsjednik Vlade!", zaključio je Nađi svoje izlaganje na Facebooku.