Novi sustav odvoza otpada glavna je tema u Zagrebu već nekoliko tjedana, a sustav je u studiju Net.hr-a komentirao predsjednik stranke Fokus Davor Nađi.

"Rekao bih da to nije novi sustav odvoza otpada, rekao bi da mi imamo samo novi način naplate otpada. Odvoz otpada se sada plaća dijelom preko računa, dijelom preko vrećica koje kupujemo, a prije smo dobivali samo račun. Više-manje sve ostaje isto", rekao je.

Rekao je da tko je bio dovoljno savjestan, već prije je odvajao i plastiku i papir i biootpad. "Imali smo i prije slike kontejnera plastike koji su bili prepuni. Dakle, Zagrepčani su već i prije savjesno odvajali. Tko god kaže da Zagrepčani ne znaju odvajati otpad ili ne žele, neka pogleda slike već i prije uvođenja ZG vrećica i to će ga demantirati“, istaknuo je.

Zagrepčani dobro rade svoj dio posla

Mišljenja je da Zagrepčani tu svoj dio posla dobro rade. "Onaj tko ne radi svoj dio posla okej je Čistoća i Gradska uprava. Vidimo da građani odvajaju otpad, a Čistoća se ne pobrine za to da stvarno postoji sustav gospodarenja otpadom koji bi na vrijeme odvozio taj otpad i na odgovarajući način ga zbrinjavao. Redovito se pojavljuju snimke gdje se sve trpa u isti kamion, gradonačelnik kaže 'ne vozi se to sve na isto mjesto'. Pa ja se slažem da se ne vozi sve uvijek na isto mjesto, ali nekada se dogodi da se i to napravi“, rekao je Nađi u Net.hr-ovom studiju.

"Još uvijek imamo Jakuševac koji je govorio da će zatvoriti, od kojeg redovito zaudara polovica Zagreba, tako da mislim da tu ne možemo definitivno govoriti o novom sustavu odvoza otpada, samo novi sustav naplate. Kao takav da li je loš ili dobar ćemo tek vidjeti, ali cijeli sustav kao takav je trenutno loš jer ne funkcionira“, kaže Nađi.

"Vidimo da imamo brda otpada, praktički u svakom kvart. Nadam se da će se vrlo brzo to popraviti; mislim, ako nema dovoljno kamiona, gradonačelnik se neki dan odrekao 4 milijuna kuna od plakata, mogao je to iskoristiti za leasing za kupiti nove kamione. Mislim da tu još uvijek ima puno prostora za popraviti uslugu, jer zapravo sve što smo sada dobili je poskupljenje otpada“, ističe.

Kod nekih većih kućanstava, dodaje, će se cijena možda spustiti, ali kod većine ljudi koji žive u relativno malim stanovima će plaćati više nego su do sada plaćali. Dodao je i da će njemu osobno smeće poskupjeti.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.