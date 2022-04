Današnje obraćanje zagrebačkog Županijskog državnog odvjetništva javnost s detaljima istrage o padu sovjetskog drona pored Studentskog doma Stjepan Radić politički su akteri doživjeli na različite načine.

Saborski zastupnik HDZ-a Davor Ivo Stier smatra da su neke, ali ne sve stvari jasnije. “Nešto jasnije jest, glavni upitnik ostaje je li to bila meta, tko je to poslao, ali to je možda nešto što ćemo tek nakon ovog rata do kraja saznati”, rekao je Stier za N1.

Plenkovićevo paradiranje po krateru

Smatra da je premijer Andrej Plenković ispravno postupio kad je u javnost iznio dijelove istrage i ustvrdio da je dron nosio bombu. “Kad je premijer davao izjave, davao ih je na temelju onog što je od struke dobio u tom trenutku, ali je naložio da se napravi temeljita istraga. Danas smo vidjeli te rezultate. Mislim da je u tom segmentu on učinio ono što je morao učiniti”, poručio je Stier.

S njim se nije složio član Odbora za obranu Hrvatskog sabora, SDP-ov Arsen Bauk, koji drži da je naslikavanje premijera i ministra obrane pred kraterom na zagrebačkom Jarunu bilo neprimjereno.

“Ono naslikavanje pred kraterom i pokazivanje slika u maniri Aleksandra Vučića doista je bilo neprimjereno. U trenutku dok nije bilo saznanja ovih detalja da nema eksploziva imali smo jedno svakodnevno pojavljivanje i paradiranje ministra obrane i predsjednika Vlade. Kad se saznalo da nema eksploziva, onda hladan tuš. To je klasična priča, valjda ih je netko iz PR-a tako savjetovao, bez namjere da kritiziram PR”, poručio je Bauk za N1.

Predsjednik Zoran Milanović ranije je komentirao kako je današnja konferencija za medije služila peglanju Plenkovićevog imidža i da se "govorilo na način da se spasi premijerovo trabunjanje". Bauk je dodao da DORH i vojna policija nisu krivi ako je to zaista služilo za popravljanje premijerove slike u javnosti, već da su za to odgovorni oni koji su odmah širili informacije.

Odbor za obranu čuo iste stvari

Ipak, istaknuo je da se izrečeni nalazi poklapaju s informacijama koje je saborski Odbor za obranu dobio još ranije. “Podudara se s onim što smo čuli na Odboru za obranu, uz ovaj dio oko vještačenja, da su nađeni upaljač i ostaci bombe, ali da nije nađe eksploziv. Sad znamo više nego što smo znali prije”, zaključio je Bauk.