Bivši ministar gospodarstva Davor Filipović obratit će se javnosti u 11 sati. Njega je u utorak premijer Andrej Plenković smijenio s dužnosti ministra gospodarstva nakon najnovije afere. Filipovićeva smjena uslijedila je nakon što je tjednik Nacional obavio članak u kojem navodi da je njegov posebni savjetnik Jurica Lovrinčević lokalnoj zagrebačkoj televiziji Mreži TV nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se u povratnoj transakciji isplati polovica predviđenog novca. Tjednik je potom objavio i audiozapis razgovora Lovrinčevića i novinara Mreže TV.

Davor Filipović

Ponosan što je služio domovini

"Kada sam ulazio u političku arenu, znao sam da neće biti lako. Međutim, iznad svega ponosan sam što sam imao priliku služiti domovini kao član Vlade", rekao je Filipović.

"Mi smo krizu iskoristili kao priliku te smo pokrenuli transformaciju energetskog sustava, aktivirali, osigurali rekordna sredstva za energetsku obnovu, postavljanje solara. Našim smo gospodarstvenicima stavili na raspolaganje milijarde eura za povećanje konkurentnosti. Hrvatska bilježi rekordne strane investicije i vidljivo je da Hrvatska postaje atraktivnija investicijska destinacija. Ponosan sam da sam sudjelovao u svim tim projektima. Sve te stvari čine našu domovinu još sigurnijom, to su stvari koje ostaju. Dužnost mi je ne biti teret ni hrvatskoj Vladi ni državi kojoj sam služio kao ministar, a u budućnosti ću služiti kao profesor", rekao je Filipović.

Lovričeviću i dalje vjeruje

Što se tiče svih napisa u medijima od jučer kaže kako o tome ništa nije znao, ali preuzima političku odgovornost. Za Lovrinčevića kaže kako ne vjeruje da se upuštao u sve što su mediji objavili.

"Moj savjetnik je jedan od najimućnijih u našoj domovini, ne vjerujem da se upuštao u te sitne dealove", rekao je bivši ministar i dodao kako mu "zvuči nelogično".

"To se nije smjelo dogoditi, a ja preuzimam političku odgovornost", ponovio je novinarima. Naglasio je kako će se Lovrinčević sam obratiti medijima.

"Radio sam pošteno na dobrobit hrvatskog naroda i želim da moje kolegice i kolege s premijerom nastave razvijati našu domovinu…"

Na pitanje o davanju informacija Mostu, Filipović kaže da se to ni u kojem slučaju nije smjelo dogoditi, no on za takvo što nije znao.

Premijer je taj koji bira svoj tim

"Tek treba utvrditi vjerodostojnost svega onoga što je od jučer u medijima. Premijer je taj koji bira svoj tim, uvodi igrače u igru, stavlja na klupu… Na njemu je da vuče poteze koje misli da su najbolji. Tko god uđe u Vladu je u jednom trenutku bivši, samo je pitanje kada je taj trenutak. Ja nisam bio svjestan da su podaci na taj naći išli tom novinaru koji ih je onda proslijeđivao Mostu. Ja sam imao određena saznanja. Govorim o podacima kada smo se pripremali za sjednicu Odbora za gospodarstvo. Zatražili smo izvješće od svih institucija. Svi ti izvještaji su službeno dolazili meni i imao sam pregled što se događa. U Saboru sam satima odgovarao na pitanja i stojim iza svake riječi", rekao je Filipović, a minutu nakon toga je rekao da podatke o aferi ‘Plin za cent‘ nije imao.

O nasljedniku odlučuje premijer

"Nisam se bavio medijima, raspisivanjem natječaja i slično… To je proces. Stručne službe na kraju procesa potpišu. Ne biram ja, nisam ja taj koji operativno određuje bilo kakve stvari. To trebate pitati Lovrinčevića. Ja sam preuzeo političku odgovornost. Neke stvari se nisu smjele dogoditi kako su se dogodile. Sada ću služiti našoj domovini na Fakultetu. Studenti će me doživljavati na isti način kao i prije, provjerite kakve sam ocjene od studenata dobivao prije nego što sam bio ministar. Već danas sam u procesu prelaska na Ekonomski fakultet i veselim se", rekao je na pitanje hoće li koristiti opciju 6 + 6. Ne zna tko će ga naslijediti jer o tome odlučuje premijer.

Nikola Grmoja dobivao je povjerljive informacije, a Lovrinčević je koristio mostovce zbog privatnog sukoba s s Pavlom Vujnovcem i Marijem Radićem iz Domovinskog pokreta oko suvlasništva u Pevexu te zbog sukoba Davora Filipovića s Franom Barbarićem oko HEP-a.