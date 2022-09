Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović, nedavno je na konferenciji za novinare izjavio da uhićenog iz afere Ina, Damira Škugora, jedva poznaje, te da nikada s njim nije razgovarao telefonom i da čak nema njegov broj.

No Nacional je u utorak objaivo da to nije istina jer je prisluškivanje USKOK-a otkrilo da su oni komunicirali i tijekom megaprijevare. Ta javno izrečena laž pokazuje da je sam vrh administracije premijera Andreja Plenkovića uključen u pokušaj sustavnog zataškavanja razmjera ove korupcijske afere, tvrdi Nacional pozivajući se na neimenovani izvor.

"Filipović laže da nema Škugorov broj. Redovno je komunicirao sa Škugorom i uhvaćen je u mjerama. Redovno i često su komunicirali, najviše u vezi HEP-a jer je Škugor bio favorit vrha HDZ-a za predsjednika Uprave HEP-a”, rekao je Nacionalov pravosudni izvor.

Povodom toga ministar je odlučio stati pred novinare i odgovoriti na sporne navode.

"Ovom prilikom ću demantirati ovu laž", započeo je Filipović i otkrio kako su već jednom pisali laži o njemu pa ih je naveo redom.

"Nacional je u jednom broju napisao da sam promijenio frizera i da se šišam gdje i premijer, što je notorna laž, a i smiješno je. Nakon toga je bila objava da imam posebnog savjetnika za medije, to se nije dogodilo. Slikali su me s leđa kako ulazim u more pa su komentirali moje kupaće gaćice", poručio je.

Pričao i o Ini

"Na pitanje jesam li ikad telefonski razgovarao sa Škugorom rekao sam da nisam, da nikad nisam razmijenio poruku s njim, da nemam njegov broj i da ga poznajem površno”, istaknuo je.

Naglasio je da je u Ini imenovan dva mjeseca nakon potpisivanja spornog ugovora.

“Nekorektno je da me se pokušavama uokviriti u koruptivnu aferu s kojom nema veze”, poručio je te se je dodao kako nikad nije tužio nijedan medij pa neće ni Nacional. Osvrnuo na aferu Ina.

"Tražimo odgovornost cijele uprave Ine. U Ini je najveći dioničar MOL. U ovoj priči nitko ne spominje one koji vode glavnu riječ, a to su Mađari. Sutra imam razgovor s mađarskom stranom, o svemu ću vas izvijestiti. Tražit ću smjenu cijele uprave, i mađarskih predstavnika i naših", kazao je.

"Kazao je i da on nije bio predsjenik NO Ine, nego samo član. Predsjednik ima veću odgovornost i naknadu, i još jednom spominjem da nisam nikada telefonski razgovarao sa Škugorom", rekao je.

Najavio je i promjenu cijena goriva. Benzin će pojefitinia, dizel poskupjeti. Dodao je i kako će se sada ići u tjedne umjesto dvotjedne promjene cijena goriva.

"Benzin će pojeftiniti za 57 lipa i nova će cijena biti 10,62 kn, dizel poskupjeti za 54 lipe i nova će cijena biti 12,89 kn, a fiksirat ćemo cijenu plavog dizela na 8,49 kn", otkrio je.

Opet se potom vratio na dođagađa u Ini.

"Sve što se događalo vezanu za Inu, događalo se prije mog dolaska", poručio je.

Za kraj je govorio o energetskom paketu mjera, koje će prezentirati premier andrej Plenklović.

"Ovim paketom ćemo pomoći svim sugrađanima, poduzetnicima, svim koji su posebno ugroženi, bolnice, škole i vrtići neće biti u situaciji da neće moći plaćati”, rekao je Filipović.