Izabrani zastupnik zagrebačke Gradske skupštine iz redova HDZ-a Davor Filipović izjavio je u srijedu kako je gradonačelnik Tomislav Tomašević zapošljavanjem bez natječaja prekršio zakon o sprječavanju sukoba interesa te smjernice povjerenstva za sukoba interesa.

"U kampanji smo mogli slušati o novome modelu upravljanja Zagrebom, a dobili smo kršenje zakonskih odredbi i zapošljavanje bez javnih natječaja", rekao je novinarima Filipović.

U kampanji ste, dodao je, također mogli slušati kako će se Zagreb u budućnosti oslanjati na vlastite snage i kapacitete, pa smo onda vidjeli prvu najavu koja se odnosila na angažiranje vanjskih stručnjaka.

'Ili se radi o neznanju ili o namjernom kršenju zakona'

Dodaje kako se nije dogodilo ni zapošljavanje preko javnih natječaja, gdje su imenovana dva člana Uprave i tri člana Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga.

"Prekršen je članak 15. stavak 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa i nije mi jasno da su osobe koje su imenovane prihvatile imenovanje uz kršenje zakonskih odredbi. Ili se radi o neznanju ili o namjernom kršenju zakona da bi se izbjegla rasprava u Skupštini", naglasio je Filipović.

Postavio je pitanje za koje smatra da treba informirati javnost o tome jesu li imenovani članovi Uprave dobili kakve otpremnine te imaju li sudske procese s Holdingom, što bi bio sukob interesa.

"Ozbiljno je pitanje mogu li imenovani članovi Uprave i Nadzornog odbora, s obzirom na to da je prekršena zakonska procedura, uopće biti upisani u sudski registar", dodao je Filipović.

'Ne vidim da se to na bilo koji način može opravdati'

Na tvrdnje novinara kako je gradonačelnik Tomašević naglasio da su to morali brzo napraviti, ponajviše zbog dugova Holdinga, Filipović kaže da se trebalo postupiti po zakonu.

"Ne vidim da se to na bilo koji način može opravdati. Prošla uprava nije birana u Skupštini Grada Zagreba, međutim moram istaknuti da ovakve smjernice i upute Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa nije ni bilo, postojao je zakon, u ovom slučaju zakon nije poštovan, ni smjernica Povjerenstva", ustvrdio je Filipović.

Na upit novinara da je i on bio dio prošlog saziva Skupštine, i to kao dio vladajućih, te jesu li griješili ako nisu u Skupštini potvrđivali članove uprave i nadzornih odbora gradskih poduzeća jer je isti zakon bio na snazi, Filipović kaže kako to nisu radili te kako upute Povjerenstva tada nije bilo.

Na tvrdnje novinara kako se HDZ sada poziva na Zakon o sprječavanju sukoba interesa, a Vlada je prije odbila dati dokumentaciju Povjerenstvu o putu u Helsinki te su naglasili kako ono ne radi svoj posao, Filipović je rekao da se treba fokusirati na ovo što se sada događa i činiti sve da grad prodiše punim plućima.

"Imamo sad kršenje zakonskih odredbi uz zapošljavanja bez javnih natječaja", kazao je Filipović.