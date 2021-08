Već danima ne prestaju reakcije na zamolnicu tužilaštva BIH koja je pristigla u Hrvatsku za preuzimanje kaznenog progona zbog sumnje na kršenje međunarodnog prava u okviru vojno-redarstvene operacije "Bljesak".

Na spornom se popisu našlo 14 imena, a među njima je i ime umirovljenog admirala Davora Domazeta Loše, koji je za Net.hr komentirao događanja koja su digla na noge hrvatsku javnost.

"Mi živimo u vremenima apsurda, apsolutnog apsurda. Zamislite da jedna država šalje drugoj državi da procesuira njezin kompletan vojni vrh iz rata, i ne samo to, nego i mrtve navode unutra, kao na primjer generala Stipetića, Agotića i generala Basarca. I to za operaciju oslobađanja njezinih okupiranih teritorija, koja nema nikakve veze sa susjednom državom", kaže nam Domazet Lošo.

Kako kaže, to datira još iz 2004. godine i to je stajalo u nekoj ladici 17 godina i onda to izvlači Sarajevo i šalje državi Hrvatskoj, i to ne bilo kada – u vremenima Oluje. Domazet Lošo kaže da se to mora gledati na "višoj razini" te da se ne smije zaboraviti da je u Bosni i Hercegovini bila zamjena visokog povjerenika.

'Vlada se mora ponašati suverenistički'

"Cijela priča se mora gledati daleko na višoj razini; drugim riječima mora se gledati na političkim preslagivanjima u cijelome svijetu, pa i na jugoistoku Europe, pa i na područjima ex Jugoslavije. U tom kontekstu to treba gledati. I zato se Vlada mora ponašati suverenistički, a ona se ne ponaša", kaže nam umirovljeni admiral, koji smatra da se Vlada ne ponaša suverenistički iz nekoliko razloga.

"Ako je ta apsurdnost došla, onda su trebali obavijestiti nas, čija su imena tamo, to je minimum minimuma što su trebali napraviti. Oni to ne čine, nego to prešućuju. I tek kada je došla informacija do predsjednika RH, on je reagirao prvo u Kninu, a onda i na Alki, s potpuno ispravnim stavom. A Vlada i dalje šuti. I onda se to obznanjuje na zadnji dan operacije Oluja, 7. kolovoza. Zar to nije apsurd Vlade? Zašto ona to čini?", pita se Domazet Lošo.

"I sada, ide se dalje, kažu postoje dva rješenja; jedno je rješenje da to odbiju, a oni će nastaviti dalje proces. Pa neka nastave. Ja ću ići na promociju svoje knjige "Hrvat jest ratnik" koja je velika uspješnica, ići ću u Bosnu i Hercegovinu i imati promociju, pa da vidimo. A drugo, da ona procesuira, bez obzira kako završi, a mora se završiti oslobađanjem, nema drugačije. To je najčistija operacija u povijesti Hrvatske. Onda će nas ona tobože osloboditi. Ali ona je procesuirala svoj kompletni zapovjedni vrh, na prijedlog apsurda susjedne države", kaže nam pa dodaje da ne može shvatiti da ih Vlada nije pozvala odmah istog trenutka čim je to dobila.

Smatra da je ona trebala reagirati na način da se pozove veleposlanik iz BiH i reći "ovo je kriva adresa".

Odazvat će se sastanku

"Tako postupa suverena država. Međutim, Vlada šuti i razvlači ovo danima", kaže nam Davor Domazet Lošo.

Na pitanje ima li informacija o najavljenom sastanku koji Plenković planira napraviti s zapovjednicima, Domazet Lošo govori nam da informaciju ima, no službeno još nisu stigli nikakvi pozivi.

Kada stigne i službeni poziv, Lošo kaže kako će se on odazvati.

Na tom bi sastanku trebali biti prisutni predstavnici triju ministarstava, a pretpostavlja se da se radi o Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu pravosuđa i uprave te Ministarstvu branitelja, no ta je informacija za sada pretpostavka, odnosno nije službena.