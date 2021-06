Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović danas je u Zadru položio vijence i zapalio svijeće na Gradskom groblju Zadar povodom obilježavanja 30. obljetnice osnutka 112. zadarske brigade HV. Prisustvovao je i na prezentaciji projekta "Unaprjeđenje i modernizacija rada prometne policije" nakon čega se obratio novinarima i govorio o digitalizaciji poslovanja policije i smanjivanju papirologije koju moraju ispunjavati.

Ministar kaže da je modernizacija važna i za krajnje korisnike koji bi ubuduće trebali kraće čekati na usluge. "U Zadarskoj županiji najveća je incidencija zaraze, posljednjih dana tamo se bilježni znatno veći broj novooboljelih od ostatka zemlje."

Cjepiva ima dovoljno za sve

Na pitanje kako to da državljani Srbije smiju ući u Hrvatsku bez kriterija odgovara: "Te odluke koje se utvrđuju na razini EU utvrđuju se na temelju toga iz koje države dolaze. Mi u sljedećih dan-dva ćemo donijeti novu odluku. Danas epidemkiološka služba raspravlja o prelasku granice, bit će predstavljeno na Stožeru pa ćemo donijeti odluku kako će se od 1. srpnja prelaziti granice. Sad je cijela Euroapa u zelenom i dosta je trećih zemalja u zelenom, ali svaka zemlja može odlučiti kako će se prelaziti njezine granice. Danas se na radnoj skupini, odnosno na odboru, biti i BiH. Zemlje koje su u zelenom, a iz tih zemalja se ulazi u Hrvatsku, neće se tražiti dodatne potvrde ili jamstva. Što se tiče boravka u Hrvatskoj, to je nešto o čemu se razgovara i o tome će se obavijestiti javnost."

Odgovorio je i na pitanje o procijepljenosti te pozvao građane da se cijepe jer ćemo tako prije doći do ublažavanja mjera. Ističe da cjepiva ima dovoljno za sve i da je to za sad najbolje rješenje.

'Četvrti val ovisi samo o nama", rekao je Božinović te naveo primjer Portugala koji se zatvara zbog loše epidemiološke situacije.

Slučaj Perišića

Novinari su ga pitali i je li reprezentativac Perišić cijepljen.

"Cijelo vrijeme apeliramo da se građani cijepe. Nemam informacije tko se u bilo kojoj organizaciji, pa i reprezentaciji, cijepio ili nije. HZJZ je organiziralo cijepljenje, ali to nije pitanje za mene. Ja se nadam kao i svi da će danas Hrvatska reprezentacija pokazati što je naučila posljednjih godina i da će proći dalje bez obzira na situaciju s Perišićem", kazao je.

Na pitanje koliko smo blizu restrikcijama javnih okupljanja, Božinović kaže da smo uspjeli održati epidemiološki prihvatljivu situaciju, imali smo balansirane mjere. "Nismo kao druge zemlje donosili mjere potpunog zatvaranja", rekao je i ponovio važnost osobne odgovornosti.

O organizaciji različitih događanja, pogotovo na obali, kaže da se može održati tradicija, ali moramo razmišljati o sigurnosti, kako hrvatskih turista, tako i stranih gostiju.

O Zadarskoj županiji

Zadar ima najveći broj zaraženih, o čemu ste razgovarali sa čelnicima stožera, zanimalo je novinare. "Ne govorimo o sankcijama. Odgovorno ponašanje je stvar svih. Ono što su ponašanja koja su epidemiološki manje rizična, do Zavoda za javno zdravstco koje radi velik posao do lokalnih stožera koji će morati dobro razmisliti prije nego dopuste da se neki događaj održi. Na raspolaganju su im sve sastavnice Civilne zaštite, od vatrogasaca, morske službe, komunalne do policije koja će u svakom trenutku, ako se to bude tražilo, nastojati raditi sve kako bi se situacija iskontrolirala, a da zadržimo dio na koji smo ponosni u pandemiji, a to je da Hrvatska nije u skupini zemalja koje su donosile represivne mjere", rekao je ministar.