DAVOR BOŽINOVIĆ OPTUŽIO MILIJANA BRKIĆA ZBOG KOALIRANJA S HNS-OM: ‘Očito je dosta kolektivne amnezije ovih dana’

Potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova, međunarodni tajnik HDZ-a te glasnogovornik tima Andreja Plenkovića, Davor Božinović komentirao je stanje unutar stranke te zbivanja u Zagrebu i svome resoru

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova u utorak je poručio da vladajuća koalicija – čiji je dio i Stranka rada i solidarnosti Milana Bandića – “ide dalje” do parlamentarnih izbora za koje vjeruje da će biti na jesen.

Činjenica da je zagrebački HDZ danas glasao protiv Bandićevog prijedloga GUP-a ne znači kraj suradnje HDZ-a i Stranke rada i solidarnosti na državnoj razini, potvrdio je Božinović u razgovoru za Dnevnik RTL televizije. “Koalicija ide dalje – do (parlamantarnih) izbora”, rekao je.

Spremni za izbore

HDZ na gradskoj razini, dodao je Božinović, zaključio je da će uložiti određeni broj amandmana i da je to njihov uvjet da prihvate GUP. “To se nije dogodilo i stvari se resetiraju”, rekao je Božinović koji ne vidi nikakve potrebe da parlamentarni izbori budu prije rujna. “Ali, što se HDZ-a tiče, on je uvijek spreman za izbore”, dodao je.

Božinović je u sklopu unutarstranačkih izbora u HDZ-u glasnogovornik tima Andreja Plenkovića te je komentirao aktualna “prepucavanja” između njihovog i tima koji predvodi Miro Kovač koji se kandidira za mjesto predsjednika HDZ-a kao Plenkovićev konkurent.

Opovrgnuo je tvrdnju, izrečenu u izjavi RTL-u, vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave – koji se kao član Kovačevog tima kandidira za mjesto zamjenika predsjednika stranke – da sadašnje vodstvo HDZ-a s pozicije moći utječe na članstvo te im je, uz ostalo, otežano prikupljanje potpisa za kandidaturu.

“Ne znam iz čega je to zaključio. Svi koji su jučer najavili svoju kandidaturu dobili su obrasce i mogu slobodno skupljati potpise članova za potporu kandidature. I ne samo to. Mislim da su pravila tako demokratična da je jedan od zaključaka da ako netko podrži jednog kandidata, može i drugog. Dakle uopće se na to ne gleda. Nije se ograničavao broj primjerice na one koji plaćaju članarinu – preko 200 tisuća članova ima pravo glasa”, rekao je Božinović.

Činjenicu da je aktualni zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić, koji podupire Kovačev tim, opovrgnuo Plenkovićevu tvrdnju da je upravo Brkić bio prvi koji je “zazivao” koaliranje s HNS-om koji je dio aktalne vladajuće većine, Božinović je prokomentirao rekavši kako je “očito dosta kolektivne amnezije ovih dana”.

“Ima toga još”, dodao je te potvrdio kako pritom misli i na Miru Kovača, vezano uz njegov aktualni negativan stav o ratifikaciji Istanbulske konvencije, u odnosu na ranije stavove kada je, podsjetio je Božinović, Kovač kao član tada oporbenog HDZ-a, napadao SDP-ovu vladu da nije usvojila Istanbulsku konvenciju.

U HDZ-u nema raskola

Nije se složio da je, u kontekstu unutastranačkih izbora, došlo do raskola u HDZ-u. “Postoje različita gledišta, a u svemu tome bitno je koliko si vjerodostojan. A Plenkovićev tim sigurno nije krenuo ni na koga. Sve što je bilo rečeno u javnom prostoru bila je reakcija na optužbe koje nisu utemeljene”, ustvrdio je.

Nada se da će članovi Plenkovićevog tima pobijediti na izborima za sve stranačke pozicije. ”Mislim da su to biografije koje jamče povjerenje članova HDZ-a. A članovi će odlučiti”, rekao je.

Kao ministar unutarnjih poslova Božinović je odgovorio i na pitanje vezano uz bivšeg zamjenika glavnog ravnatelja Josipa Ćelića koji je bio na tajnom zadatku kada je snimljen u prebrzoj vožnji, zbog čega je u konačnici razriješen dužnosti, ali i oslobođen krivnje na zadarskom Prekršajnom sudu.

Nakon više puta ponovljenog pitanja zna li je li Ćelić bio na tajnom zadatku, Božinović je na kraju rekao: “Ne znam ono što ne trebam znati”. “Pričekat ćemo što će istraga zaključiti i onda ćemo nastaviti”, dodao je.

