DAVOR BOŽINOVIĆ O PROPUSNICAMA: ‘Do 10 ujutro zaprimljeno je 97.000 zahtjeva. Do sada je 41.000 prihvaćena, a 36.000 je odbijeno’

U srijedu je do 10 sati na razini Hrvatske zaprimljeno gotovo 97 tisuća zahtjeva za e-propusnicama, izvijestio je ministar Božinović na sjednici Vlade

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Stožera civilne zaštite Davor Božinović izvijestio je u srijedu da je do 10 sati na razini Hrvatske zaprimljeno gotovo 97 tisuća zahtjeva za e-propusnicama, od kojih je odobrena 41 i pol tisuća, dok ih je nešto manje od 36 tisuća odbijeno.

Još ih oko 20 tisuća čeka obradu, dodao je Božinović na sjednici Vlade.

Inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, Državnog inspektorata i policije izvršili su od zadnje sjednice Vlade 19.476 nadzora poslovnih subjekata i javnih okupljanja te su izdali 318 usmenih upozorenja od čega je na mjestu događaja otklonjeno 210, dok su prema inspekciji ravnateljstva proslijedili 61 zabilješku zbog nepridržavanja mjera, rekao je Božinović.

Od strane policije, nastavio je, utvrđeno je 13 takvih prekršaja te jedno kazneno djelo zbog kršenja mjera.

SREDIŠNJA ULOGA U SPAŠAVANJU ŽIVOTA: Uskoro presica Plenkovića, Beroša i Capaka; Otkrivaju plan cijepljenja protiv koronavirusa

204 slučaja kršenja mjera samoizolacije

Istodobno, temeljem dojava građana i kroz redovni rad policije utvrđena su 204 slučaja kršenja mjera samoizolacije od strane građana protiv kojih će biti podnijeti prekršajni nalozi, a evidentirano je i pet kaznenih djela zbog širenja i prenošenja zarazne bolesti.

Operativne službe nastavile su s postavljanjem kontejnera i šatora, te su izdale 893.600 artikala zaštitne opreme ili stotinjak tona medicinskim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi i društvima Hrvatskog crvenog križa. Oprema se, kazao je Božinović promptno obnavlja tako da se u logističkom centru i regionalnim skladištima nalazi 710 tona zaštitne opreme.

JESU LI HRVATI NADMUDRILI STOŽER? Kako je muljanje s propusnicama postao novi nacionalni sport: ‘Ovo će mnogima zakomplicirati život’

POLICIJA BLOKIRALA IZLAZE IZ ŽUPANIJA: Provjeravaju propusnice za putovanje i vraćaju sve koji ih nemaju

Stožer je od zadnje sjednice vlade donio pet odluka

Stožer je od zadnje sjednice vlade donio pet odluka, tri na nacionalnoj i dvije na razini županija. Jednom od odluka produžene su mjere ograničavanja okupljanja te su uvedene druge nužne mjere i preporuke koje će biti na snazi do 10. siječnja, a odnose se na javna događanja i okupljanja na kojima može biti do 25 osoba, te na privatna okupljanja na kojima može biti do 10 osoba iz najviše dva kućanstva.

Zabranjene su svadbene svečanosti, automat klubovi i slično, a također preporučeno je da se misna slavlja prenose preko radija i televizije, a na dane 24. i 25. prosinca prema posebnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, podsjetio je Božinović.

Jedna od odluka odnosi se na zabranu napuštanja županija prema mjestu prebivališta ili boravišta i ograničenog je trajanja do 8. siječnja 2020. Božinović je objasnio kako je procijenjeno da je potrebno preventivno utjecati na smanjenje broja kontakata, jer se radi o razdoblju godine koje je rizično zbog velikog broja druženja i okupljanja.

Također je izdana uputa kojom su detaljno razrađeni uvjeti izdavanja e-propusnica koje se obavlja na razini županija a svi podaci su dostupni na internetskim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite. Kontrolu provedbe mjere iz odluke o zabrani napuštanja županija na dvjestotinjak punktova provodit će oko 800 policajaca, rekao je Božinović po čijim se riječima planira da nakon 8. siječnja iduće godine ta zabrana više ne bude na snazi.

Stožer je donio i odluku koja se odnosi na pružatelje usluga u javnom prijevozu koji do 10. siječnja iduće godine trebaju organizirati prijevoz na način da je popunjeno najviše 40 posto kapaciteta, dok se putnicima bez maske ne smije dopustiti ulazak u prijevozno sredstvo.

Preostale dvije odluke odnose se na produženje postojećih mjera za područje Varaždinske i Primorsko-goranske županije.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.