Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je iz Koprivnice najavio skoro ukidanje viza hrvatskim građanima koji putuju u SAD. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je tu najavu.

"Vidjeli ste priopćenja prošli tjedan. Imali smo visoko izaslanstvo Ministarstva domovinske sigurnosti u Hrvatskoj. Bio je to posjet kao završna evaluacija svega na čemu smo radili, cijeli je niz tehničkih protokola i konkretnih razmjena podataka između sigurnosnih službi", rekao je ministar, prenosi N1.

"To govori o visokoj razini partnerstva, ali i da smo tehnički uspjeli odgovoriti na taj izazov. Mi funkcioniramo kao da radite s kolegama u FBI-ju, DEA-i. Više puta smo rekli koji su sporazumi trebali biti implementirani. Uspjeli smo za godinu dana sklopiti sporazum sa svim zračnim kompanijama koje putuju u Hrvatsku i uspostaviti vezu razmjene putnika u zračnom prometu", poručio je Božinović.

“Kad to vidite i usporedite sa zadovoljstvom onih koji su to evaluirali… Naravno da smo optimisti, nadamo se da će do kraja godine Hrvati putovati u Ameriku bez vize", kazao je ministar Božinović.

'Neke se zemlje zatvaraju, neke otvaraju...'

Potom se ministar Božinović osvrnuo na mogućnost uvođenja novih mjera i šire upotrebe covid potvrda. "O tome govorimo svakodnevno. Nama je trend porasta, ne samo u Hrvatskoj nego i u većem dijelu Europe. Neke se zemlje zatvaraju, neke se odlučuju otvoriti, ali sve su uz to otvaranje poručile da će se vratiti u fazu zatvorenosti ako dođe do povećanja brojeva. Mi pratimo situaciju dnevno da izbjegnemo nagla otvaranja pa zatvaranja jer mislim da to ljude najviše frustrira. Ne predviđamo daljnje pooštravanje ni liberalizaciju mjera", rekao je ministar.

Govorio je potom o epidemiološkim mjerama u noćnim klubovima. "Ne treba puno argumentacije, vi na nekim drugim mjestima možete imati više ljudi nego što je u noćnom klubu. Na utakmicama… Ali ljudi se ne ponašaju svuda na isti način. Znamo da je teško kontrolirati ovo drugo. Cijelo ljeto i još uvijek je na snazi odredba da noćni klubovi na otvorenom uz covid potvrde mogu raditi. Što se tiče zatvorenih prostora koji nemaju mogućnost prirodne ventilacije, svatko će nakon ovih 18-19 mjeseci reći da su glavni problem zatvoreni prostori koji nisu dovoljno prozračeni i ako ljudi ne drže distancu. Ono što je moguće vani, teško da je moguće unutra, mislim da je to svima jasno. To otvara druga pitanja, ali u Vladi na adekvatan način razgovaramo i o tome i odgovaramo na to", rekao je Božinović.

'Slučaj Njonjo'

Osvrnuo se potom na slučaj predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kojega je muškarac u telefonskom pozivu nazvao "Njonjo", nakon čega ga je na razgovor pozvala policija.

"Sve sam rekao, i Ministarstvo kroz priopćenje", kazao je. "Normalno je da, ako štićena osoba dobije poziv s nepoznatog broja, da kaže svom osiguranju da ga je netko nazvao i počeo vrijeđati. I tu on nema više što, zato postoje službe koje o tome vode računa", poručio je. "Što se tiče konkretnog rada policije, to ćete pitati policijske službenike, ja ne znam je li se išta poduzelo. Siguran sam da su svi postupili ispravno", zaključio je ministar Božinović.