Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera Civilne zaštite Davor Božinović gostujući za RTL Danas je komentirao problematiku covid-potvrda i epidemioloških mjera, a osvrnuo se i na odluku američkog Ministarstva domovinske sigurnosti o uvrštavanju Hrvatske u program izuzeća od viza.

Ministar Božinović na početku je kazao da "nije nigdje zapelo" s uvođenjem obveznih covid-potvrda u zdravstvu i socijali. "Od početka se komuniciralo da će biti od početka listopada, netko je to preveo prvi listopada, ali mislim da je to logično kad govorimo o početku listopada i o uvođenju nekog novog načina rada da se krene od prvog radnog dana u tjednu", pojasnio je.

Upitan do kada će trajati plaćanje testiranja zaposlenicima, Božinović je kazao da "sigurno neće biti bez ikakvih vremenskih ograničenja". "Idemo korak po korak", dodao je.

'Moramo povratiti povjerenje u znanost'

"Sigurno da mi u ovom slučaju ćemo, kao što sam kazao, prvo krenuti s uvođenjem. Sigurno neće biti plaćeno cijelo vrijeme, a kad će se odluka o prestanku plaćanja dogoditi, o tome ćemo također odlučiti. Međutim, sad je najvažnije i, sama svrha uvođenja potvrda, da se zaštite oni koji su najranjiviji u ovoj krizi, a to su prije svega bolesnici i stariji ljudi", kazao je ministar.

Božinović je kazao da se ne razmišlja o cijepljenju državnih službenika, kako je to slučaj u, primjerice, Sloveniji i Americi. "Mi mislimo da kroz edukaciju ljudi moramo povratiti povjerenje u znanost jer znanost je ta koja je spasila ljudsku rasu kroz stoljeća i znanost će nas izvući i iz ove pandemije, iz nekih drugih pandemija i moramo iskoristit to da ljude educiramo kako bi bili spremi i kako nam se neke dvojbe koje nam se danas postavljaju, ne bi postavljale u budućnosti. To je ta logika", poručio je.

Hoće li od petka na snazi biti nove epidemiološke mjere?

Osvrnuo se potom na postojeće epidemiološke mjere i predstojeći četvrti val pandemije.

"Kad govorimo o valu u ovom trenutku, mi imamo već nekih sedam do deset dana, ja bih kazao ravnu crtu, na visokim brojevima, ali ipak ravna crta. Vidjet ćemo hoće li budućnost tu ravnu crtu okrenuti prema gore ili prema dolje; odnosno prema većem ili manjem broju slučajeva. Nadamo se ovome drugome. U ovom trenutku ne razmišljamo o nikakvim mjerama. Mislimo da su one pogođene. Mi smo ipak došli u tu ravnu crtu bez nikakvih novih restrikcija osim što smo dali cijeli niz uputa za različite sektore", kazao je Božinović.

O ukidanju viza za SAD

Govoreći o uvrštavanju Hrvatske u program izuzeća od viza za SAD, Božinović je kazao da će najkasnije od 1. prosinca hrvatski građani moći putovati u Ameriku bez viza. "Važno je i za turističke svrhe, ali rekao bih i percepciju države kada Amerika nekome ukine vize to znači da je smatra sigurnom zemljom i partnerom", kazao je dodajući da više nema uobičajene procedure koja je podrazumijevala odlazak u ambasadu.

"Dapače, milim da smo mi kroz cijeli niz sporazuma, tehničkih prilagodbi dva sustava, Ministarstva domovinske sigurnosti i Ministarstva unutarnjih poslova, uspostavili takvu jednu vrstu suradnje, razmjene podataka, razmjene biometrijskih podataka. Potpisali smo sporazume sa svim zračnim kompanijama koje putuju u Hrvatskoj. Povezani smo s terorističkim centrom u Americi s FBI-jem. FBI je imao godišnji skupštinu ovdje u Šibeniku prije tjedan dana. Dakle, to su sve pokazatelji da je naša suradnja dosegla jednu vrlo visoku razinu", poručio je ministar.

"Ovo je uspjeh Vlade i svih njenih institucija, naravno, u tehničkom smislu policija, koja je zadužena i za granicu i za cijeli niz sigurnosnih pitanja, je ta koja je morala odraditi svoj posao, bez toga sigurno ne bi bilo ove odluke", dodao je.

No, na koji bi način to trebalo rasteretiti policiju? Božinović je kazao da će Hrvati koji dolaze u SAD prolaziti bez kontrole. "S jedne strane naravno da je ovo korist za građane, za percepciju države no policija je pokazala da spada u sam svjetski vrh. Mogu slobodno reći da smo u ovim pregovorima, po onome što smo čuli s američke strane, da nisu imali ovakve rezultate sa zemljama s kojim su stvarali ovakve sporazume. Zato je ovo išlo tako brzo, tako ekspresno. Zadnja evaluacija je bila prije desetak dana i već danas su donijeli odluku jer nemaju dvojbe kakvog su partera dobili ovdje u Hrvatskoj", kazao je.

'Hrvatska je sigurna zemlja'

Posljednjih dana, pak, svjedočimo stravičnim zločinima koji su se dogodili, a policija je imala pune ruke posla - od biciklista, Mlinova, ubojstva u tramvaju itd. Božinović je kazao da unatoč tome "apsolutno možemo biti sigurni".

"Meni je s jedne strane drago, slučajno ili ne, da je ova odluka objavljena dan prije Dana policije i ovu priliku koristim da čestita svim službenicama i službenicima njihov dan. Što se tiče sigurnosti, Hrvatska je sigurna zemlja. Vi kad pogledate statistike o kojima će sutra biti reći, vidi se točno da je policija vrlo aktivna i da ima pozitivne pokazatelje kad je u pitanju manji broj ubojstava i razbojništva.

No, s druge strane tamo gdje se traži onaj analitički posao policije, to je borba protiv korupcije, koja je otkrivena u 85 posto djela više nego prošle godine, djela krijumčarenja ljudi, 51 posto, i sve su to pokazatelji da policija vrlo angažirana. Ja sam zadovoljan s time kako ljudi rade svoje poslove.

Što se tiče tragičnih događaja koji su nas sve potresli, ja bih iskoristio priliku i izrazio sućut. Policija je privela osobu koja je dovedena u vezu s tim ubojstvom, a ono što se tiče tramvaja i tu je smanjen krug osoba na koje se sumnja. Razriješenost kaznenih djela je na visokoj razini. Hrvatska policija je definitivno jamac sigurnosti naših građana i gostiju", zaključio je ministar Božinović.