Na press konferenciji Nacionalnoga stožera civilne zaštite navedene su nove mjere koje se uvode za jadranske županije.

Na pitanje o ukidanju svih mjera na jesen, Davor Božinović je rekao kako se sada radi na pooštravanju mjera radi kontrole specifičnih situacija.

"Svugdje će morati biti covid potvrde, ostavili smo mogućnost za uspostavu epidemioloških okvira. Bitno je da, osim ljetnih radosti, cijeli Jadran pleše na granici narančaste i crvene boje na karti ECDC-a. Ova odluka koju smo donijeli je da spriječimo da države za povratak iz Hrvatske traže nešto što bi našim gostima uništilo odmor. Hrvatska nikad nije izgubila kontrolu nad pandemijom i zato turisti rado dolaze, jer prihvaćaju naše ciljane mjere. Nakon 17 mjeseci svi znaju da su okupljanja rizična. Ovo je rezultat našeg iskustva i siguran sam da s vrlo malim korekcijama u svakodnevici možemo ostvariti dobre rezultate u sezoni", objasnio je Božinović.

'Daleko smo od Britanaca'

Upitan o ukidanju svih mjera nakon sezone, kao što su napravili Britanci, kazao je kako je to veliki eksperiment, ali i kako je potrebno znati da oni imaju veliki postotak cijepljenjih među kojima su i starije osobe.

"Oni su valjda procijenili da to mogu učiniti, unatoč kritikama. Ako oni ostanu pri tome, drugi će barem moći pratiti što se događa i kako doći do popuštanja mjera što svi želimo. No, mi pratimo zbivanja u cijelom svijetu, jer ako se pandemija ne spriječi globalno, onda se ne može spriječiti ni lokalno. Ako pogledamo službene podatke, onda morate znati da je hrvatska vlada osigurala više cjepiva, nego cijela Afrika. Moramo učiniti sve kako bismo uz zaštitu zdravlja i života imali dobru i sigurnu turističku sezonu.

O ovome će se raspravljati na jesen, nemam vam ništa konkretnije odgovoriti. Ako bi taj eksperiment uspio, bila bi to dobra vijest za cijeli svijet. No, u ovom trenutku, mi jedan od ovih elementarnih uvjeta nismo ispunili. Oni imaju vrlo visoku stopu procijepljenosti stanovništva, zadnji podaci govore o 87 posto cijepljenih prvom dozom najstarijih sugrađana. Mi smo daleko od Britanaca po tome. Ako bi se to pokazalo učinkovito, možda bi to potaknulo one koji se ne žele cijepiti da se cijepe, ali to je spekulacija", rekao je Božinović.

Podsjetimo, i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović složili su se kako bi se sve mjere trebale ukinuti na jesen.