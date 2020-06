DAVOR BERNARDIĆ PORUČIO: ‘Nećemo održavati skupove. Hrvatska je danas nesigurna zemlja po zdravlje građana’

Skupove nećemo imati, jer smo odgovorna stranka i odgovorna koalicija i brinemo za zdravlje građana. Hrvatska je danas nesigurna zemlja po zdravlje građana jer da je sigurna, onda bi se i kampanja mogla odvijati u uvjetima koji su primjereni“, rekao je

Predsjednik SDP-a i lider RESTART koalicije Davor Bernardić je danas na konferenciji za medije u Bjelovaru podsjetio kako je SDP-ova Vlada do 2015. godine napravila dionicu brze ceste i do Farkaševca i do Križevaca, ali da zadnjih 5 godina HDZ-ovih Vlada te dionice nisu nastavljene.

„Kad postanem predsjednik Vlade kao apsolutni prioritet izgradnje prometnica u Republici Hrvatskoj je produžetak brze ceste do Bjelovara i do Koprivnice“, rekao je Bernardić te najavio kako će pomoći i u sufinanciranju izgradnje Opće bolnice Bjelovar po istom modelu po kojem se sufinancira Opća bolnica Pula gdje država izdvaja 75 posto, kako bi se pomoglo svim stanovnicima tamošnjeg kraja i kako bi svi imali pravo na jednako, solidarno, kvalitetno i dostupno javno zdravstvo.

„Svaki dio Hrvatske zaslužuje biti jednako tretiran. To je naša politika, politika odgovornosti i politika povjerenja“, poručio je Bernardić i istaknuo kako iz Bjelovarsko-bilogorske županije dolazi jedna od najvećih autobusnih prijevozničkih tvrtki.

„U sektoru autobusnog prijevoza radi preko 20 tisuća ljudi koji u ovom trenutku strahuju za svoju egzistenciju. Uz poštivanje svih epidemioloških mjera 20 ljudi u autobusu jednostavno ne mogu biti profitabilni“, rekao je Bernardić te dodao kako su mnoge linije otkazane, a najavio je i pomoć autobusnim prijevoznicima kako bi mogli spasiti radna mjesta.

Što se tiče nastavka kampanje, Bernardić je objasnio na koji način će je RESTART koalicija nastaviti.

„Nastavljamo naše aktivnosti u smislu promocije putem svih kanala društvenih mreža i oglasa, putem konferencija za medije na terenu na otvorenom. Skupove nećemo imati, jer smo odgovorna stranka i odgovorna koalicija i brinemo za zdravlje građana. Hrvatska je danas nesigurna zemlja po zdravlje građana jer da je sigurna, onda bi se i kampanja mogla odvijati u uvjetima koji su primjereni“, rekao je.

Bajs: Ne želimo biti u 2. izbornoj jedinici smrti, nego u 2. izbornoj jedinici života

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs podsjetio je kako se u 2. izbornoj jedinici na izborima uvijek natječu najjači politički igrači, ali dobar dio ljudi koji su na listama, kazao je, ne živi na tom području te ni ne znaju s kojim se problemima građani susreću. „Želimo da ova jedinica bude jedinica života. Bitna je promjena, zaokret i novo viđenje hrvatske politike. Siguran sam da će se to dogoditi. RESTART koalicija će pobijediti i to će promijeniti politiku države prema Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i ovom dijelu Hrvatske“, rekao je Bajs te naveo kako im nedostaju projekti u kojima bi ih poduprla država, kao što je brza cesta do Bjelovara, nova zgrada Opće bolnice Bjelovar i opstanak lokalnih tvrtki kao što je Čazmatrans.

„Nakon 5 godina HDZ-ove Vlade mi nemamo niti jedan državno vođeni projekt. Očekujem da RESTART koalicija promijeni odnos prema Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. I mi smo u Hrvatskoj, i mi smo bitni i mi ne želimo biti u 2. izbornoj jedinici smrti, nego u 2. izbornoj jedinici života“, zaključio je Bajs.