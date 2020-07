DAVOR BERNARDIĆ: ‘Očekujem da Ustavni sud reagira. Svim građanima treba omogućiti pravo glasa’

Bernardić je ustvrdio da je Restart koalicija jedina opcija za promjene, a da se njezin program, kojemu je cilj gospodarski oporavak, borba protiv korupcije, digitalna transformacija, reorganizacija državne uprave i reforma zdravstva, pokazao kao najbolje rješenje za sva bitna pitanja u Hrvatskoj

Predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije Davor Bernardić rekao je u četvrtak da od Ustavnog suda očekuje da se o zabrani glasovanja zaraženih koronavirusom očituje sukladno Ustavu, odnosno da se svim građanima Hrvatske omogući pravo glasa, za što DIP mora osigurati potrebne uvjete.

“Očekujem da se očituje sukladno Ustavu, dakle da se svim građanima RH mora omogućiti pravo glasa. To je jedino pošteno i normalno. DIP mora osigurati te uvjete. Kakve će biti upute za one koji su u samoizolaciji, na to odgovor mora dati DIP”, rekao je Bernardić na konferenciji za medije.

Dodao je da poziva na konzumiranje prava zajamčenih Ustavom. Sasvim sigurno nije dobro da su zaraženi na biračkom mjestu, ističe, ali DIP im mora osigurati da glasaju.

“O tome se radi. DIP mora osigurati svakom hrvatskom državljaninu s pravom glasa da glasa. To je Ustav, nešto što se ne može kršiti i to je nešto što se ne smije dovoditi u pitanje”, poručio je, dodavši da svi građani trebaju biti jednaki pred zakonom i Ustavom.

Vezano za rezultat izbora, ponovio je da je uvjeren u izbornu pobjedu i da će imati dovoljno mandata za sastavljanje nove Vlade.

Sankcionirati kršenje predizborne šutnje

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak rekao je da je jedno od pitanja ovih izbora kako sankcionirati kršenje predizborne šutnje.

“Imamo kandidate koji su nositelji lista u 10. i šestoj izbornoj jedinici koji su unaprijed najavili da za njih radi funkcije ne vrijedi predizborna šutnja”, osudio je, aludirajući na članove Nacionalnog stožera civilne zaštite i ministre Davora Božinovića i Vilija Beroša.

“Mislim da za to trebaju postojati kazne, ali isto tako sam uvjeren da će ih kazniti ljudi koji će svi to vidjeti to inzistiranje na kršenju zakona, da zakoni vrijede za sve osim za HDZ-ovce. Uvjeren sam da će im najveća kazna doći u nedjelju kada vide debakl na izborima”, poručio je Beljak.

Vezano za preporuke DIP-a i regularnost izbora, ustvrdio je da građanima nitko ne može oduzeti njihovo biračko pravo koje je zajamčeno Ustavom.

“Zbog čega su raspisali izbore ako su znali da je takva situacija? To je bio rizik HDZ-a, a sad bi, da se opravdaju, zabranjivali pojedincima i pojedinkama da glasaju. Ne, ne mogu im zabraniti. Mogli su izbore održati kada prođe pandemija, sve su mogli. Ali su se nadali da će profitirati na koronakrizi. E neće profitirati”, rekao je Beljak, pozvavši sve građane da izađu na izbore.

Upitan je li odgovorno pozivati zaražene na biračka mjesta, odgovorio je da odgovornost nije na njemu niti na nikome iz opozicije koji su bili protiv izbora u ovom terminu, već da je odgovornost na onima koji su inzistirali da se izbori održe u jeku koronakrize, a sada bi zabranjivali glasovanje.

HDZ-u i digitalnim toplomjerima ne može se vjerovati

“Siguran sam da oni koji su zaraženi i u samoizolaciji ni neće izaći na izbore, ali oni koji imaju temperaturu 37,2 – ne znači da su zaraženi”, ustvrdio je, upitavši tko može garantirati da su dobro baždareni svi toplomjeri.

“Osim toga, jedini relevantan toplomjer je onaj živin gdje mjerenje traje pet minuta. Njemu se može vjerovati, a ovima digitalnima, njima se vjeruje kao i HDZ-u, dakle ništa”, ocijenio je Beljak.

Vezano za glasovanje osoba koje se nalaze u domovima za starije s obzirom na to da su nekim županijama zabranjeni izlasci iz njih, predsjednik HSU-a Silvano Hrelja rekao je da se sva da urediti i da je to zadaća DIP-a.

“To što je dom umirovljenika zatvoren, ne znači da se štićenicima mora uskratiti biračko pravo. Postoje mjere zaštite i način na koji se ljudi koji provode izbore moraju obući. Nisu to neviđene situacije iz naše zdravstvene prakse. Sva su rješenja već poznata”, istaknuo je.

Bernardić, Beljak i Hrelja su uz predsjednicu Glasa Anku Mrak Taritaš i Gorana Aleksića (SNAGA) pozvali na Cvjetnom trgu građane da izađu na izbore 5. srpnja, bez obzira na visoke temperature i epidemiju koronavirusa. Rezimirajući predizbornu kampanju, Bernardić je izrazio sigurnost u pobjedu kazavši da imaju najbolji tim i jasnu viziju budućnosti.

“Danas, dan prije izborne šutnje, siguran sam u pobjedu više nego ikad”, poručio je.

Bernardić je ustvrdio da je Restart koalicija jedina opcija za promjene, a da se njezin program, kojemu je cilj gospodarski oporavak, borba protiv korupcije, digitalna transformacija, reorganizacija državne uprave i reforma zdravstva, pokazao kao najbolje rješenje za sva bitna pitanja u Hrvatskoj.