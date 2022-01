Socijaldemokrati u Saboru su, nakon odvajanja od SDP-a, ponovno došli u žižu javnosti. Pojavila se informacija kako su tražili da im predsjednica bude SDP-ova Romana Jerković. Takav rasplet situacije i političku "krađu" odmah je demantirao bivši šef SDP-a, a sadašnji zastupnik Socijaldemokrata, Davor Bernardić.

"Što se tiče Romane, to je medijska spekulacija. Ona je to sama demantirala. Romana je jedna političarka koja je po mom mišljenju možda čak i najobrazovanija političarka u Hrvatskoj", rekao je za N1.

SDP se, pak, ovih dana bavi prekrajanjem izbornih jedinica. Bernardiću je to, u ovom trenutku, sporedna stvar. "Dok ljudi teško žive zato što inflacija naprosto proždire gospodarski rast, cijene rastu, cijene plina rastu, cijena struje prijeti da će narasti. Prvo pitanje kako spriječiti udar na životni standard građana. Zato smo mi u klubu Socijaldemokrata predložili da ovaj petak glasamo o zamrzavanju cijena osnovnih životnih namirnica. SDP neka se bavi izbornim inženjeringom, a mi se bavimo kako da građanima u ovoj zemlji omogućimo da žive bolje", istaknuo je.

'Tromi premijer, impotentna vlada, disfunkcionalna država'

Ipak, smatra da bi izborne jedinice trebalo uskladiti po broju stanovnika. "Iz cijele Hrvatske ako pogledate u zadnjih 30 godina je iselilo otprilike 900 tisuća ljudi, dakle više od jednog Zagreba. To je suštinski dokaz i signal da neke stvari u našoj zemlji treba mijenjati", rekao je Bernardić.

Ne bi mu strano bilo niti vraćanje političkog odlučivanja u Hrvatski sabor. "U zadnjih 30 godina demokracije imali smo eksperimentiranje s predsjedničkim sustavom gdje su sve ovlasti bile kod predsjednika Tuđmana, a nakon toga s premijerskim sustav gdje su praktički sve ovlasti kod Vlade koja se u ovom konkretnom slučaju pokazuje kao potpuno disfunkcionalna. Imamo tromog premijera, imamo impotentnu vladu i disfunkcionalnu državu koja nikom živom ne odgovara niti ih je za bilo što briga.

Kroz Sabor se treba djelovati da je najvažnije sidro političkog odlučivanja u Hrvatskoj upravo Hrvatski sabor. Ovdje se svaki petak gore sjednu dizači ruku vladajuće stranke i to jednostavno nema nikakvog smisla", poručio je socijaldemokrat.

'Milanović je jedina oporba'

Njegov nasljednik na čelu SDP-a i veliki politički protivnik Peđa Grbin rekao je da je spreman biti premijerom. Bernardić se na to samo nasmijao. "To što Peđa kaže, to je potpuno nebitno. Znate onu narodnu: bit će premijer kad na vrbi rodi grožđe. Ne bih stavio ni lipu na njega", oštar je bio Bernardić.

Zato se složio sa svojim prethodnikom na čelu SDP-a, predsjednikom Zoranom Milanovićem koji je ustvrdio da je on jedina opozicija trenutnoj HDZ-ovoj vlasti.

"Nažalost, u ovom trenutku morat ću se složiti s predsjednikom. Mi smo u procesu formiranja, vjerujemo da ćemo odigrati značajnu rolu u političkom životu Hrvatske. Normalno je očekivati da je predsjednik koji nema nikakve ovlasti jedna glasna opozicija aktualne vlasti", zaključio je Bernardić.