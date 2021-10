Predsjedništvo SDP-a u četvrtak je, kako se neslužbeno doznaje, odlučilo iz stranke izbaciti sedmero saborskih zastupnika koje su detektirali kao "kolovođe" pobune.

Tako će bez stranačke iskaznice, nakon Nikše Vukasa, Zvane Brumnića, Rajka Ostojića i Marine Opačak Bilić ostati i bivši predsjednik stranke Davor Bernardić, Renata Sabljar Dračevac, Romana Nikolić, Franko Vidović, Davorko Vidović, Vesna Nađ i Katica Glamuzina. Ostali "pobunjenici" završit će s opomenom.

"Svojim istupima su nanijeli ogromnu štetu SDP- u. I tome je danas došao kraj. Predsjedništvo je donijelo odluku da se Klub zastupnika SDP-a rasformira i da se sutra osnuje novi klub SDP-a. SDP će i dalje zastupati politike koje su u samoj srži socijaldemokracije. Hrvatskoj je potrebna jaka stranka. SDP kao stranka nema sukoba. Sukob je postojao samo kod pojedinaca koji nisu mogli prihvatiti da su dio tima, već su se vodili svojim privatnim interesima", Jutarnji prenosi Grbinove riječi nakon sjednice.

"Ovo je bio ružan proces, u nekim trenucima je previše zamarao dio hrvatske javnosti, a drugi dio je previše zabavljao. Tome je došao kraj", dodao je šef SDP-a i naglasio da je stranku posljednjih tjedana ova situacija onemogućavala u provođenju politika i borbi za prava građana.

Hajduković se 'ponosno isključio iz stranke'

Premda se protivio izbacivanju kolega, odlukom Predsjedništva nije izbačen Domagoj Hajduković, ali je tijekom rasprave online objavio da se "ponosno isključuje iz stranke". Hajduković je, uz Romanu Jerković i Mišu Krstičevića, bio protiv izbacivanja sedmorke iz stranke.

"Što se Hajdukovića tiče, da sam smatrao da treba biti izbačen, to bih sam i predložio. On će sam odlučiti o svom političkom putu", poručio je Grbin.

'Samo da završi ova trakavica'

"Koliko god bude imao članova Klub SDP-a, to će biti najbolji ljudi", poručio je prije sjednice Željko Jovanović.

"Svejedno nam je. Samo da završi ova trakavica. Pokušali smo odvratiti Peđu Grbina od političkog samoubojstva i zaustaviti podjele, traženje unutarnjih neprijatelja. U javnosti se ovaj slučaj prikazuje kao sukob Bernardićeve i Grbinove struje, a to naprosto nije tako, iako ima i onih koji su bliže Bernardiću, a ne Grbinu, ali nitko od nas nije tražio Peđinu ostavku. Dali smo mu vremena da konsolidira i sebe i stranku. A on to očito ne može", naglas su razmišljali članovi SDP-a uoči sjednice Predsjedništva.