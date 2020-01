‘DAŠ MENI 1000 KUNA I RIJEŠENO SVE’: Radnik Vodovoda tražio mito, čovjek koji mu ga nije dao na kraju tužen zbog iznude

Kada je jednoj obitelji iz Retkovaca pored Vinkovaca pukla vodovodna cijev radnik Vodovoda ponudio im je ilegalan način smanjivanja računa, na što oni nisu htjeli pristati, a na kraju su bili prijavljeni zbog iznude, jer su navodno sve htjeli dati u medije

Loša vodovodna infrastruktura, česti kvarovi i pucanja cijevi, uobičajena su pojava na području Vinkovaca. Kada je mladoj obitelji iz obližnjeg sela Retkovci pukla vodovodna cijev, na teren je, kako je i uobičajeno, izašao radnik Vodovoda. Nakon saniranja kvara otkrio im je metodu snižavanja potencijalno visokog računa za vodu, a sve su zabilježile kamere Provjerenog.

“Ti da pišeš žalbu, to ti je oko tri pol hiljade kuna, oni ti mogu skinuti tisuću, a dvije i pol mjesečno da plaćaš, sad ću ja bubnut, 350 kuna dug plus normalnu ratu. A mogu ti ja dati svoju metodu, daš meni tisuću kuna i riješeno sve. Dobro meni, dobro tebi”, ponudio je radnik Vinkovačkog Vodovoda Stanku Miličeviću.

On je, pak, odbio dati mito, jer novca nije imao, a kaže da mu ga ne bi ni dao. No, radnik Vodovoda bio je uporan.

“Ja mogu to zavlačit dok mali ne očita i neke stvari. Ja sam jutros uzeo od šefa sa stola, on ni ne zna, eto, toliko ti mi možemo izaći u susret. Nisam ti samo ja, ima njih više, svako bi svoj dio, sve ti je to jasno”, odlučan je bio djelatnik.

Okrenuli situaciju u svoju korist

Cijeli razgovor je Miličević snimio i pokazao poslovođi kojeg je djelatnik spomenuo. Ranije mu je poslovođa SMS porukama priznao da zna za taj “model poslovanja”.

“Pokazao sam mu snimku i čovjek nije mogao vjerovati što vidi. Pravnik je isto tako predložio da je sve na meni, bilo što da pokrenem, privatnu tužbu protiv njega, bilo kakav proces, da će on odmah dobiti otkaz”, rekao je Miličević.

No, tada dolazi do kopernikanskog obrata, jer Miličević od žrtve postaje krivac. Naime, netko iz Vodovoda ga je prijavio zbog ucjene, jer je navodno prijetio da će snimku objaviti u medijima.

“Ta ista dobro organizirana ekipa koja je od mene pokušala iznuditi novac okrenula je priču na svoju stranu i mene prijavila policiji da sam ja htio iznuditi novac, odnosno da sam primio tisuću kuna”, dodaje Miličević.

Direktor priznao da mu radnici podmićuju ljude

Iz Vodovoda nisu htjeli izaći pred kamere, već su u pisanom priopćenju napomenuli kako je protiv dotičnog radnika u tijeku disciplinski postupak. Svoje SMS poruke je spomenuti poslovođa opravdao krivim kontekstom, a direktor Ivan Rimac je pogledao snimku i priznao da taj radnik nije jedini koji tako nastoji “pomoći” mještanima Vinkovaca i okolice.