DARUVARAC U NOVOM INTERVJUU NAKON IZLASKA NA SLOBODU: ‘Smatram da je kazna previsoka, praktički kao da sam počinio ubojstvo’

Daruvarac progovorio o premlaćivanju 18-godišnje Zadranke prošlog ljeta u kafiću ‘Chill out’, kazni, navodnom dvojnom državljanstvu i svojim planovima

Nakon što je pušten u nedjelju na slobodu, Darko Kovačević Daruvarac, koji čeka pravomoćnu presudu za brutalno premlaćivanje 18-godišnje Zadranke prošlog ljeta u kafiću “Chill out”, progovorio je za Slobodnu Dalmaciju o cijelom događaju, kazni, navodnom dvojnom državljanstvu, svojim planovima itd.

“Mene i ‘moje ekipe’ ne trebaju se bojati. Mene sigurno, a nešto kao što je ‘moja ekipa’ jednostavno ne postoji. Moji prijatelji nisu nikome prijetili. Što se mene tiče, mogu mirno živjeti i raditi što ih je volja.

Njena majka na društvenim mrežama govori da će se odseliti, pa da će se vratiti… To je farsa, to nema nikakvog smisla. Nemam namjeru nikome prijetiti, neka žive svoje živote i neka mene puste na miru”, odgovorio je Daruvarac na pitanje trebaju li ga se djevojka i njezina obitelj bojati budući da su u njegovo ime primili ozbiljne prijetnje.

Ne bježi od toga što je napravio

Iako je po izlasku izlasku iz pritvora rekao da se i on osjeća kao žrtva, ovaj put se nije želio stavljati u takav položaj jer ne želi da ispadne kako se opravdava.

“Ne želim o tome uopće govoriti, jer ako spomenem riječ žrtva, ispast će da se perem od onoga što sam napravio, a to se samo čeka na društvenim mrežama da se opet dere po meni. Što sam napravio, napravio sam, od toga ne bježim i za to sam spreman prihvatiti kaznu”, rekao je.

Ne namjerava pobjeći u BiH

U javnosti se nagađa da bi mogao pobjeći u BiH budući da posjeduje dvojno državljanstvo, no Daruvarac negira takve tvrdnje i tvrdi da nema dvostruko državljanstvo jer ga nikada nije napravio.

“Nemam takvih planova, niti to želim napraviti. Prije svega želim objasniti jednu stvar o kojoj su mediji već pisali. Ja jesam rođen u Banjoj Luci, ali nemam dvostruko državljanstvo. Mogao bih ga imati, ali ga nemam, i nisam ga nikada pokušao napraviti. Takvo nešto ne može se napraviti iz Zadra. Za to treba otići u Banju Luku, a ja to nisam nikada napravio niti namjeravam napraviti. Dok ne dobijem pravomoćnu presudu, ostajem u Hrvatskoj. Tu ću je čekati, neću nigdje bježati. Kada će to biti, to je druga stvar”, rekao je.

Previsoka kazna

Prema njegovu mišljenju kaznu koju mu je odredila sutkinja Mitra Meštrović je previsoka, tj. “prerigorozna”.

“S time se slažu i brojni pravnici, suci i odvjetnici koji su u medijima već istaknuli da je ovo možda najveća kazna izrečena za teške tjelesne ozljede u Hrvatskoj. Dobio sam maksimalnu moguću kaznu, praktički kao da sam počinio ubojstvo. Neki su za ubojstva dobivali manje kazne, a ja sam za teške tjelesne ozljede dobio najviše što se moglo. To je kao da sam osuđen za ubojstvo”, tvrdi Daruvarac.

Nikoga nije maltretirao u zatvoru

Na pitanje o navodnom maltretiranju nekih zatvorenika prije desetak godina kada je bio u zatvoru te maltretiranju njega samog, Daruvarac je rekao da je riječ o neistinitim navodima.

“Sve su to laži. Nikoga ja nisam u zatvoru maltretirao, niti su mene maltretirali. To nema veze s vezom. Prema meni su se svi fer ponašali, od zatvorenika do pravosudnih policajaca, i ja prema njima. Te objavljene priče su čista laž. Neka taj tko to tvrdi izađe u javnost i sa svojim imenom i prezimenom to potvrdi”, poručio je.

Nakon odsluženja kazne planira otići iz Hrvatske

Rekao je da se u Zadru više ne može zaposliti, a boji se da se ni u cijeloj Hrvatskoj ne može zaposliti, pa ne zna što će raditi do pravomoćne presude. “Nakon što dobijem kaznu, i kada je odslužim, definitivno neću ostati u Hrvatskoj. Ovdje mi je ugrožena i uništena egzistencija. Hrvatsku ću napustiti sto posto.”

Kao što je već najavio, potvrdio je da će tužiti medije zbog onoga što su o njemu objavljivali dok je bio u pritvoru i na suđenju. “Na tome rade moji odvjetnici. Dao sam u zadatak da se te tužbe pripreme, ali ne znam u kojoj su trenutačno fazi.”

Ne želi govoriti o snimci

O snimci razgovora majke Gurlice sa svojom kćerkom, koju je Gurlica navodno poslala Daruvarcu, rekao je da ne želi govoriti i da se “iza toga je velika pozadina o kojoj sada ne želim govoriti.”

Rekao je samo da on tu snimku nije pustio u javnost. “Ta snimka je danas na YouTubeu. Točno je da je tu snimku majka meni poslala, ali ona je tu snimku i napravila.”

Na kraju je rekao da se ispričao djevojci i njezinoj obitelji. “Ispričao sam se i javno i još se jednom ispričavam. Deset puta sam se ispričao za ono što sam napravio. Ali to što sam napravio ne mogu promijeniti i zato sam spreman zbog toga snositi odgovornost. Ali ne i za ono što nisam napravio”, rekao je Daruvarac za Slobodnu Dalmaciju.