DARUVARAC SE ZABAVLJAO NA KONCERTU KRALJA CAJKI: Grlio se s Milom Kitićem, a njegovi prijatelji dobacivali: ‘Ne bojte se, neće vas’

“Nismo ga odmah prepoznali jer ne idete za time, ali kako je bio u bijeloj majici i tik do pozornice, isticao se pa kad smo malo bolje pogledao, sve mi je bilo jasno. Pomalo sam ostao šokiran da čovjek koji bi trebao biti u zatvoru uživa na koncertu” rekao je jedan od posjetitelja koncerta Mile Kitića koji se u petak održao u sinjskoj diskoteci Piccadilly, javlja 24 sata.

Iako je osuđen na pet godina zatvora za brutalno premlaćivanje mlade Zadranke, Darko Kovačević je na slobodi, bez ikakvih mjera opreza.

‘Ne bojte se, neće vas’

Rekao je kako je u VIP separu sjedilo pet, šest muškaraca. Daruvarčevi prijatelji su navodno, piše 24 sata, djevojkama dobacivali “Ne bojte se, neće vas”. “Ne znam što su točno pili, ali žestica je bila u svakom slučaju. Grlio se s pjevačem Kitićem kao da su najbolji prijatelji. Čak se počelo po diskoteci pričati da mu je Daruvarac zaštitar no to mi je teško povjerovati”, dodao je.

‘Za nas je to gost kao i svaki drugi’

Iz tima Mile Kitića kažu da pjevač nije imao pojma tko je on. “Nismo mi znali ništa, ni tko je on ni što je, za nas je to gost kao i svaki drugi. Kad smo odlazili netko je dobacio da li smo vidjeli da je tamo bio Daruvarac. Mile je pitao: ‘Što je čovjek iz Daruvara došao pa zato to kažete?’. Rekli su mu: ‘Ne, tako ga zovu…'”, kažu. Na pitanje zašto se Kitić grlio s osuđenim brutalnim nasilnikom, jednostavno odgovaraju: “Nismo to vidjeli pa ne možemo ni komentirati. Gledajte, gosti znaju tražiti selfi i naravno da im pjevač kad god može udovolji”.