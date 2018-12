DARUVARAC SE POŽALIO DA JE CIJELA DRŽAVA PROTIV NJEGA: ‘Nisam psihopat i monstrum kakvim me se prikazuje’

Daruvarac, koji je pretukao svoju bivšu djevojku, požalio se kako je cijela država protiv njega, kako ne izlazi iz kuće te kako je ‘psihički slomljen’

Nakon što je nedavno pušten na slobodu Darko Kovačević, poznat i kao Daruvarac, koji se proslavio kada je brutalno pretukao svoju bivšu 18-godišnju djevojku, te medijskih rasprava koje je izazvalo njegovo oslobađanje, on sam se požalio kako je cijela država protiv njega, kako ne izlazi iz kuće te kako je “psihički slomljen” izvještava 24 sata.

Konačević se požalio kako su svi protiv njega i kako su mu ugrožena njegova temeljna ljudska prava, pa je najavio da će pravdu potražiti u Strasbourgu.

DJEVOJKA KOJU JE DARUVARAC KRVNIČKI PREBIO OTVORILA DUŠU: ‘Kad izađem ljudi gledaju u mene, prilaze mi, ispituju…’

Pravdu će potražiti u Strasbourgu

“Ja ne bježim od onoga što sam napravio i odgovarat ću za to. Ali stvari su se otele kontroli, cijela država je protiv mene. I ja sam taj koji ne izlazi iz kuće. Tužit ću sve novine koje su prenosile neistine koje govori njezina majka, a pravdu ću potražiti u Strasbourgu jer mi u Hrvatskoj nije zajamčeno pravično suđenje, ukinuta su mi temeljna ljudska prava”, smatra Daruvarac.

Potom je rekao da ne želi govoriti o samom djelu za koje ga se tereti i da ne želi “blatiti tu obitelj” jer protiv nje nema ništa.

MAJKA PRETUČENE ZADRANKE: ‘Daruvarac je šakom u glavu udario i Loreninu sestru blizanku i to na njezinoj maturalnoj zabavi’

Žao mu je, bio je pod utjecajem alkohola i steroida

“Silno mi je žao što se to dogodilo. Bio sam pod utjecajem alkohola i steroida, ali ne bježim od dogovornosti. Žao mi je zbog svega što sam napravio i htio bih se ispričati obitelji i poručiti im da, što se mene tiče ne moraju se bojati i mogu slobodno hodati gradom jer nisam psihopat ni monstrum kakvim me se prikazuje.

Prijetnje ne dolaze od strane mene i nemam veze s tim, niti prijetim obitelji niti pokušavam utjecati na svjedoke, za razliku od majke koja radi pritisak na ključne svjedoke za što imam dokaze i predočit ću ih na sudu”, uvjerava Kovačević.

Kovačević se svima ispričao te je zaprijetio tužbama svima koji govore neistine o njemu. Tvrdi da je neistina kako je ranije “rezao cure”, da “ima prijavu za nasilničko ponašanje i narušavanje javnog reda i mira, a ne 40 kaznenih prijava’.

KRVAVI TRAG KOJI VEĆ GODINAMA ZA SOBOM OSTAVLJA DARUVARAC: Pretukao je još jednu bivšu djevojku, oteo dečka druge i nasrnuo na policiju

Bio je izložen ‘torturi’ majke i kćeri

Osim toga tvrdi da je bio izložen nekakvoj “torturi”‘ majke i kćeri.

“To što oni pišu da će dočekati krvavi Božić i tako dalje, to njena majka samo stvara mržnju i uništava život i posao mojim svjedocima. Nisu oni krivi za ono što sam ja napravio. Reagirao sam pod utjecajem alkohola i steroida nakon dva mjeseca torture od majke i kćeri”, rekao je Daruvarac te se požalio da je i on “psihički slomljen”, piše 24 sata.

Na njegove riječi reagirala majka pretučene djevojke koja je rekla da je Daruvarac nju ucjenjivao javlja Index koji je razgovarao s majkom pretučene djevojke.

Majka: ‘Šokirana sam’

“Molim? Šokirana sam. On je nju ucjenjivao. Ja sam njega zvala i pitala je li on s mojim djetetom. On je tvrdio da nije. On je dao Loreni bombu, a onda joj je rekao da će reći meni da je s njom u vezi ako je ne baci u more. Ako on sada priča da sam ja njega ucjenjivala, trebao bi znati da imam sve pozive snimljene, dolazne i odlazne. Ucjenjivao je dijete bombom da mora biti s njim. Pištoljem joj je prijetio da će je ubiti.

Mala iz straha meni nije smjela priznati da je s njim bila u vezi. On je njoj dao bombu. Bila je u strahu, kad joj je rekao da mora izaći iz kuće, ona je izlazila. On je nju ucjenjivao. To su potvrdili svjedoci iz njene škole. Ovo su ludosti što on radi. Ucjenjivana je bombom od strane njega i kuma. Vlasnici kafića su dolazili dvadeset dana pred zgradu svaki dan i maltretirati je da donese bombu jer su skužili da je nije bacila. Sakrila ju je u očeve stvari”, rekla je majka pretučene djevojke za Index.